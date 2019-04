Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 1,03 proc. do 26 412,30 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,66 proc. do 2907,41 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,46 proc. do 7984,16 pkt.

Na Wall Street wystartował sezon publikacji raportów kwartalnych. Duże banki pozytywnie zaskoczyły rynek wynikami.

Nawet 4,7 proc. (najmocniej od listopada 2016 r.) po wynikach rosły walory JPMorgan. Skorygowany zysk na akcję banku w I kw. 2019 r. wyniósł 2,60 USD. Analitycy prognozowali skorygowany zysk na akcję na poziomie 2,35 USD. Skorygowane przychody wyniosły 29,85 mld USD wobec 28,36 mld USD konsensusu.

Wells Fargo zanotował w I kwartale 2019 r. zysk netto w wysokości 1,20 USD na akcję. Konsensus przewidywał 1,09 USD. Przychody banku wyniosły w tym okresie 21,61 mld USD. Po początkowych wzrostach o 2 proc. notowania akcji banku znalazły się na niemal 3-proc. minusie, po rozczarowujących dla rynku prognozach marży odsetkowej, przedstawionych przez kierownictwo firmy.

Analitycy spodziewają się słabego początku roku dla amerykańskich spółek, z uwagi na wysoki efekt bazy, i poprawy wyników w kolejnych kwartałach. W 2018 r. zyski spółek z USA wzrosły o ponad 20 proc., z uwagi na sprzyjające skutki reformy podatków.

Dla I kw. prognozy wskazują na spadek zysku na akcję spółek z S&P500 o 3,9 proc., na II kw. o -0,4 proc. W III kw. zyski mają wyjść nad kreskę (+2,4 proc.) i zakończyć IV kw. na poziomie +8,9 proc.

Od początku roku analitycy obniżyli prognozę wzrostu zysków spółek z S&P500 do 4,6 proc. z 8,4 proc., przy czym większe rewizje dotyczą I poł. roku.

W przyszłym tygodniu raporty opublikują m.in.: Citigroup, Bank of America, BlackRock, Goldman Sachs, Morgan Stanley, American Express, Travelers, Johnson & Johnson, Netflix, IBM, United Continental, PepsiCo, Honeywell, Alcoa.

Duże wahania notowały walory spółek oferujących serwisy wideo na żądanie. Ok. 11 proc. poszły w górę walory Disney'a (+23 mld USD kapitalizacji). Rynek pozytywnie odebrał przedstawioną w czwartek przez medialną grupę wizję platformy streamingowej, która ma agresywnie konkurować z liderem rynku - Netflixem. Disney zakłada, że projekt nie będzie przynosił zysków przez pierwsze pięć lat. Kurs Netflixa tracił nawet 5 proc. (-8 mld USD kapitalizacji).

Ponad 5 proc. zniżkowały walory Chevron, po zgodzie zarządu spółki na przejęcie Andarko Petroleum. Dzięki fuzji Chevron stanie się trzecim największym na świecie producentem ropy, po Exxon i Royal Dutch Shell. Transakcja może nie być jednak przesądzona, ponieważ Occidental Petroleum oferuje według źródeł CNBC i BBG o 5 USD wyższą cenę za akcję Andarko.

Większego wpływu na sentyment nie miały doniesienia o przygotowywaniu przez Unię Europejską ceł odwetowych na USA, jeżeli Stany zdecydują się na nałożenie taryf na europejskie produkty (szczególnie francuski przemysł lotniczy) o wartości 11 mld USD.

Na rynku długu piątek przeniósł solidną przecenę. Analitycy wskazują jako jedną z przyczyn mocno zaskakujące in plus dane z Chin, które rozbudziły popyt na ryzykowne aktywa, przy silnym pozycjonowaniu rynku pod kontynuację umacniania się papierów dłużnych.

W marcu w chińskim eksporcie nastąpiło bardzo mocne odbicie - wynika z informacji przekazanych przez administrację celną. Z kolei akcja kredytowa w marcu w Chinach przekroczyła wszelkie prognozowane poziomy.

Eksport Chin wzrósł w marcu o 21,3 proc. rdr w juanach, po spadku miesiąc wcześniej o 16,6 proc., a spodziewano się wzrostu o 6,3 proc. Z kolei w dolarach eksport rdr wzrósł w III o 14,2 proc., po spadku poprzednio o 20,8 proc. i wobec oczekiwanego przez analityków wzrostu o 6,5 proc.

Z kolei marcowy wzrost kredytów w Chinach przekroczył wszelkie szacunki po spowolnieniu w lutym, gdy Chińczycy świętowali Nowy Rok Księżycowy.

Łączne kredytowanie w marcu wyniosło 2,86 biliona juanów (426 mld USD), podczas gdy w lutym było to ok. 700 mld juanów - poinformował w piątek Ludowy Bank Chin. Analitycy szacowali 1,85 biliona juanów. (PAP)