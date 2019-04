Ergis zakończył odbiory nowej linii folii stretch w oddziale w Oławie



Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Ergis zakończył techniczne i technologiczne odbiory nowej linii przeznaczonej do produkcji folii stretch w oddziale w Oławie, podała spółka.

"W oddziale w Oławie zakończyły się techniczne i technologiczne odbiory nowej linii przeznaczonej do produkcji folii stretch. Linia osiągnie pełne zdolności produkcyjne do końca I półrocza 2019 roku" – czytamy w komunikacie.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.



(ISBnews)