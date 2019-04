Jak poinformowała we wtorek zastępca dyrektora Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Marta Liberkowska, nowy wagon jest testowany na zmodernizowanym odcinku torowiska, od zajezdni MZK do skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Jancarza.

„Apelujemy do kierowców i pieszych poruszających się w tej części miasta o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do znaków drogowych, zwłaszcza że tramwaj w ramach jazd próbnych miejscami będzie rozwijał prędkość powyżej 50 km/h” – powiedziała Liberkowska.

Rzecznik MZK w Gorzowie Marcin Pejski wyjaśnił, że jazdy homologacyjne mają sprawdzić, jak przebudowana infrastruktura tramwajowa współgra z nowym pojazdem i odwrotnie. W przypadku samego tramwaju są one jednym z etapów produkcyjnych. Dopiero po uzyskaniu świadectwa homologacji pojazd szynowy zostanie odebrany przez MZK.

Zakup nowych tramwajów przez MZK jest częścią dużego projektu realizowanego przez samorząd miasta pn. "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.". Do 2021 roku miasto przeznaczy prawie 200 mln zł na modernizację swojego systemu komunikacji miejskiej.

Umowę na dostawę 14 nowych tramwajów typu „Twist” przez Pesę Bydgoszcz S.A. podpisano we wrześniu 2017 r. Jej wartość to ponad 115 mln zł. 75 proc. tej kwoty to dofinansowanie unijne, natomiast 25 proc. - wkład własny spółki MZK pochodzący z emisji obligacji. Jeden tramwaj tego typu kosztuje 6 mln 250 tys. zł; do tego trzeba jeszcze doliczyć sprzęt niezbędny do obsługi tych pojazdów.

W ramach szeregu inwestycji ujętych w projekcie modernizacji systemu komunikacji publicznej w Gorzowie zostanie wyremontowanych i wykonanych od podstaw łącznie prawie 10 km linii tramwajowych. Wraz z nimi zostanie zmodernizowanych kilka głównych ulic. W związku z tym pod koniec września 2017 r. w Gorzowie została zawieszona komunikacja tramwajowa.

Część prac już wykonano - m.in. modernizację torowisk wzdłuż ul. Kostrzyńskiej i Walczaka; nadal jednak w wielu punktach miasta trwają remonty torowisk i ulic.

Liberkowska dodała, że powrót tramwajów na tory planowany jest jesienią tego roku. Na początek uruchomiona zostanie linia nr 1, którą będą obsługiwały m.in. nowe wagony „Twist”. (PAP)

