Konsorcjum Famuru ma umowę z Bogdanką na dostawę obudowy za 95 mln zł netto



Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Famur, jako lider konsorcjum ze spółką Hydrotech, podpisał umowę z Lubelskim Węglem Bogdanka na dostawę obudowy ścianowej zmechanizowanej dla ściany o długości 305 metrów, podała spółka. Wartość umowy to 95,04 mln zł netto.

"Wartość zawartej umowy wynosi 95 042 500,00 zł netto, szczegółowy podział prac pomiędzy uczestnikami konsorcjum zostanie określony w ramach osobnej umowy" - czytamy w komunikacie.

Ostateczny termin realizacji prac powinien nastąpić do końca stycznia 2020 r., podano także.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Skonsolidowane przychody Famuru sięgnęły 1 459,6 mln zł w 2017 r.

LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)