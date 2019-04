Główny Urząd Statystyczny poinformował w czwartek, że produkcja przemysłowa w marcu br. wzrosła o 5,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 9,8 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo rdr wzrosła o 7,8 proc., a mdm wzrosła o 0,5 proc. Urząd podał ponadto, że ceny produkcji przemysłowej w marcu 2019 r. wzrosły rdr o 2,5 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,2 proc.

"Utrzymywanie się tak mocnego wzrostu produkcji jest z pewnością zaskakujące, biorąc pod uwagę oczekiwane od dłuższego czasu pogorszenie koniunktury w krajowym przemyśle pod wpływem słabnącego popytu zagranicznego, na które dobitnie wskazują spadki krajowego indeksu PMI" - podkreślił w komentarzu Piękoś.

Ekonomista dodał, że piątkowe dane wskazują na utrzymywanie się wysokiej aktywności w sektorze przemysłowym mimo sygnałów spowolnienia u głównych partnerów handlowych Polski.

"Nie powinny mieć one jednak większego wpływu na perspektywy krajowej polityki pieniężnej. Biorąc pod uwagę utrzymujące się łagodne nastawienie większości członków RPP wspierane przez cały czas umiarkowany poziom inflacji konsumenckiej, podtrzymujemy oczekiwanie kontynuacji długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza. W scenariuszu bazowym zakładamy, że stopy procentowe NBP pozostaną na obecnym poziomie co najmniej do końca 2020 r. (stopa referencyjna na poziomie 1,50 proc.)" - wskazał analityk.

