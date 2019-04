W II etapie budowy TNG mają powstać trzy zbiorniki na ropę po 100 tys. m3 każdy oraz dwa zbiorniki po 45 tys. m3. PERN zapewnia, że prace przy rozbudowie TNG przebiegają zgodnie z planem.



"Palowanie pod pierwszym zbiornikiem o pojemności 100 tys. m3 już się zakończyło. W tym procesie wykorzystano 1100 sztuk betonowych pali do głębokości 22 m" - czytamy w komunikacie.



Dzięki temu projektowi PERN zwiększy posiadane pojemności magazynowe na ropę o 390 tys. m3. Pozwolą one na jeszcze bardziej efektywną obsługę statków zawijających z ropą do Naftoportu. Nowe pojemności są potrzebne klientom PERN, którzy coraz więcej ropy sprowadzają do Polski drogą morską.



PERN na początku lutego tego roku przekazał plac budowy wykonawcy prowadzącemu ten projekt. Budowę realizuje konsorcjum Naftoremont - Naftobudowa jako lider oraz firma Agat - partner konsorcjum. Planowany termin wykonania inwestycji wynosi 21 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli 16 października 2020 r.



PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.