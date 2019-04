T-Bull rozpoczął beta testy 'Tank Battle Heroes' na iOS



Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Gra "Tank Battle Heroes" studia T-Bull trafia właśnie do fazy beta testów na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS, podał deweloper. Dodatkowo w sklepie Google Play pojawiła się odświeżona wersja gry "Best Sniper Legacy".

"'Tank Battle Heroes' to darmowa gra, która przenosi graczy na pole bitwy, na którym rywalizując w misjach fabularnych lub z innymi graczami, siedzą za sterami czołgów. […] 'Tank Battle Heroes' swoją premierą na platformie Google Play miało we wrześniu 2018 roku. Od początku gra cieszyła się dużym zainteresowaniem i uznaniem graczy. Od czasu premiery, tytuł pobrano już ponad 5 mln razy i utrzymuje on średnią ocenę na poziomie 4,8/5" - czytamy w komunikacie.

"Od kiedy 'Tank Battle Heroes' pojawił się na urządzeniach z systemem Android, dostawaliśmy masę zapytań odnośnie portu na iOS. Teraz cieszymy się, ponieważ możemy wejść z grą na nową platformę, gdzie przetestujemy jej wszystkie funkcjonalności. Dzięki naszym fanom udało nam się także udoskonalić grę 'Best Sniper Legacy', której odświeżona wersja zadebiutowała w sklepie Google Play" - powiedział współzałożyciel studia i członek zarządu T-Bull Damian Fijałkowski, cytowany w komunikacie.

Rozpoczęcie fazy beta testów "Tank Battle Heroes" na platformie iOS zbiegło się w czasie z premierą odświeżonej wersji "Best Sniper Legacy" na Androida. Na bazie feedbacku od fanów, twórcy nie tylko naprawili błędy we wszystkich wersjach aplikacji, ale także zaprojektowali od podstaw wiele kluczowych elementów, podano także.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)