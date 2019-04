Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,42 proc., do 26 559,54 pkt. S&P 500 wzrósł o 0,16 proc. i wyniósł 2905,03 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,02 proc. do 7998,06 pkt.

W piątek giełdy będą nieczynne. W USA rozpoczynają się święta wielkanocne.

Agencja Bloomberga podała we wtorek, że do początku maja może zostać ogłoszone zawarcie umowy handlowej pomiędzy USA a Chinami. Przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer i sekretarz skarbu Steven Mnuchin planują podróż do Pekinu na przełomie kwietnia i maja, a w następnym tygodniu wicepremier Chin Liu He uda się na negocjacje do Waszyngtonu.

Wówczas negocjatorzy chcą ogłosić, że strony zawarły porozumienie handlowe i podać szczegóły dotyczące spotkania między prezydentami Donaldem Trumpem i Xi Jinpingiem, na którym doszłoby do oficjalnego podpisania umowy - prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca.

Jedną z rozważanych opcji jest zorganizowanie szczytu przywódców USA i ChRL w Japonii, dokąd Trump ma się udać w maju, by spotkać się z Naruhito, który 1 maja obejmie tron cesarski Japonii.

Sprzedaż detaliczna w USA w marcu wzrosła o 1,6 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - podali statystycy Departamentu Handlu. Analitycy oczekiwali wzrostu o 1,0 proc. To najwyższy wzrost od września 2017 r.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 5 tys. do 192 tys. Oczekiwano 205 tys. To najniższy odczyt wskaźnika od 50 lat.

Według wstępnych wyliczeń za kwiecień, PMI w przemyśle USA wyniósł 52,4 pkt. Oczekiwano 52,8 pkt. W usługach odczyt PMI wskazał na 52,9 pkt., tutaj analitycy spodziewali się 55,0 pkt.

Podczas czwartkowej sesji indeks S&P 500 spadł podczas sesji poniżej 2.900 pkt, a sektor opieki zdrowotnej spadł w tym tygodniu już o ponad 5 proc., ponieważ inwestorzy obawiają się propozycji wysuwanych przez demokratycznych kongresmenów.

Dyrektor generalny UnitedHealth David Wichmann podczas konferencji w tym tygodniu nazwał propozycje takie jak "Medicare for All" zagrożeniem dla relacji pacjentów z lekarzami.

Akcje Pfizer i Centene notowały największe spadki w sektorze opieki zdrowotnej - obi traciły odpowiednio: ponad 3 proc. i prawie 2 proc. Biogen, Allergan i Abiomed były na minusie.

Blackstone rósł o 7 proc., ponieważ fundusz private equity ogłosił, że planuje zmienić formę prawną na korporację z Publicly Traded Partnership (PTP). Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca.

Decyzja została podjęta po tym, jak rywale Blackstone KKR & Co oraz Areas Management Corp zdecydowali się na zmianę formy prawnej na korporacyjną, po obniżeniu podatków dla korporacji do 21 proc. z 35 proc.

Blackstone zarządza aktywami o wartości 511,8 mld dolarów – analitycy spodziewali się 495,71 mld USD.

Notowania koncernu tytoniowego Philip Morris rosły niespełna 1 proc. Firma ogłosiła, że skorygowany zysk na akcję w I kw. był lepszy od oczekiwań o 9 centów. Lider republikańskiej większości w Kongresie Mitch McConnell zapowiedział w czwartek, że chce, aby wyroby tytoniowe były dostępne od 21. roku życia.

Akcje American Express drożały o 1,6 proc. – w pierwszym kwartale skorygowany zysk na akcję wyniósł 2,01 USD. Oczekiwano 1,99 USD.

Walory towarzystwa ubezpieczeniowego Travelers rosły o 3 proc. – spółka podała lepszy o 9 centów od oczekiwań zysk na akcję.

Koncern przemysłowy HoneyWell zyskał 3 proc. – skorygowany zysk na akcję był o 9 centów lepszy od oczekiwań.

Akcje banku Morgan Stanley zniżkowały 1 proc., bowiem Citi obniżył rekomendację dla akcji banku do "neutralnie" z "kupuj".

Notowania portalu społecznościowego Facebook spadały 0,6 proc. - spółka podała, że "niechcący przejęła" kontakty e-mailowe ponad 1,5 mln użytkowników portalu bez ich wiedzy. (PAP)

kkr/ pr/ mars/