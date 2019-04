"Był to ostatni etap przygotowań do misji w Afganistanie. W szkoleniu uczestniczył personel przyszłego Dowództwa Misji Resolute Support w Kabulu oraz Zachodniego Dowództwa ds. Szkolenia, Doradztwa i Wsparcia w Heracie, a także doradcy, którzy udadzą się do różnych regionów i instytucji Afganistanu" - poinformowała w sobotę Radosława Kubiczek z Biura Prasowego JFTC.

Szkolenie trwało półtora tygodnia. Pierwsze dni programu wypełniły wykłady i dyskusje panelowe dotyczące aspektów misji Resolute Support, środowiska operacyjnego, a także sytuacji politycznej, społecznej i kulturowej w Afganistanie. Później przez tydzień skupiono się na doskonaleniu współdziałania przyszłych współpracowników, ćwiczeniach z tłumaczami i innych praktycznych zadaniach, które pozwoliły zweryfikować przygotowanie żołnierzy do misji.

"Uczestnicy mieli możliwość w pełni wykorzystać bogate, 15-letnie doświadczenie JFTC w zakresie szkoleń przed wyjazdem na misję. Zespół JFTC stworzył bardzo realistyczne środowisko szkoleniowe, dopasowane do potrzeb uczestników. Oprócz kadry JFTC, żołnierzy wspierali także wysoko wykwalifikowani specjaliści z innych jednostek i agencji NATO, a przede wszystkim żołnierze, którzy doświadczenie zdobyli w Afganistanie i dysponują najświeższą wiedzą na temat misji. Wszystko po to, aby przyszli uczestnicy misji Resolute Support mogli sprawnie przejąć swoje obowiązki od razu po dotarciu do Afganistanu" - podkreśliła Kubiczek.

W Centrum trwają przygotowania do kolejnego szkolenia. W maju przed wyjazdem na misję po raz pierwszy przygotowywać się będą przyszli uczestnicy misji szkoleniowej NATO w Iraku.(PAP)

autor: Jerzy Rausz