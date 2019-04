PGNiG odbierze jutro szóstą dostawę spotową LNG w tym roku



Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odbierze jutro w Terminalu LNG w Świnoujściu szóstą w tym roku dostawę gazu skroplonego, poinformował wiceprezes Robert Perkowski.

"Jutro [do Terminalu LNG w Świnoijściu] przypływa statek. Będzie to szósta transakcja spotowa w tym roku. W ubiegłym roku były cztery transakcje spotowe" - powiedział Perkowski podczas panelu na Konferencji Energetycznej EuroPower.

Podkreślił rolę terminalu w dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego dla spółki.

"Mamy nadzieję na rozwój terminalu i jak najszybsze rozbudowanie jego mocy" - podsumował.

Na początku kwietnia PGNiG odebrało piątą tegoroczną dostawę spotową LNG ze Stanów Zjednoczonych od firmy Total.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)