Zgoda na budowę terminalu Port Arthur LNG przybliża realizację kontraktu PGNiG



Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) z zadowoleniem przyjęło informację o wydaniu zgody przez amerykańską Federalną Komisję Regulacji Energetyki (FERC) na budowę terminalu skraplającego Port Arthur w Jefferson County w stanie Teksas nad Zatoką Meksykańską, który ma zacząć działać w 2023 roku, podała spółka.

PGNiG podpisało w 2018 roku umowę na zakup 2 mln ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) rocznie od Port Arthur LNG, spółki zależnej Sempra Energy, począwszy od 2023 roku.

Według władz amerykańskiej spółki pozwolenie FERC to najważniejsza zgoda umożliwiająca podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej, podano w komunikacie.

"Postępy przy realizacji amerykańskich projektów terminali skraplających, w tym pozyskanie przez ich operatorów zgód od regulatorów, są przez PGNiG uważnie monitorowane. Gratulujemy naszym amerykańskim partnerom i jesteśmy usatysfakcjonowani, że projekt prowadzony jest zgodnie z harmonogramem. Już wcześniej zgodę FERC otrzymał jeden z projektów realizowanych przez firmę Venture Global LNG, z którą również podpisaliśmy długoterminowe kontrakty. Obie decyzje przybliżają nas do rozpoczęcia kontraktów na zakup LNG w latach 2022 i 2023" - skomentował prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Terminal Port Arthur LNG składać się będzie z dwóch ciągów skraplających, trzech zbiorników magazynowych LNG i instalacji umożliwiających eksport ok. 11 mln ton LNG rocznie. Pierwsze ładunki skroplonego gazu mają z niego wypłynąć w świat w 2023 roku, podano w materiale.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

