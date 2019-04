PGE Nowa Energia obejmie 1 875 000 akcji 4Mobility po 8 zł za szt.



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - 4Mobility podpisało umowę inwestycyjną z PGE Nowa Energia, podała spółka. Przedmiotem umowy jest określenie zasad i sposobu współpracy w zakresie objęcia przez inwestora wszystkich akcji serii G spółki, a także zasad i sposobu dalszego finansowania współpracy związanej z rozwojem działalności spółki w zakresie usług car-sharing. Inwestor zobowiązał się objąć 1 875 000 akcji spółki serii G o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 15 000 000 zł, tj. po cenie emisyjnej w wysokości 8 zł za jedną akcję na warunkach określonych w umowie.

"Zarząd 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie informuje [...], iż w dn. 24 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy spółką, PGE Nowa Energia sp. z o.o. (inwestor) oraz Pawłem Błaszczakiem, EFF B.V i Still Water Financial Services OÜ, posiadających w dniu zawarcia umowy łącznie 1 455 134 akcji, co stanowi 82,3% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz mających prawo do 1 455 134 głosów z tych akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, stanowiących 82,3% w ogólnej liczbie głosów (akcjonariusze historyczni)" - czytamy w komunikacie.

Strony zobowiązały się doprowadzić do zarejestrowania w KRS uchwał podjętych na NWZA spółki oraz złożyć wszelkie wymagane wnioski i dokumenty celem wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect, podano również.

"Strony ustaliły ponadto, że w przypadku objęcia akcji nowej emisji przez inwestora zobowiązują się do zmiany statutu spółki w sposób szczegółowo określony umową, w tym przyznający inwestorowi, jako podmiotowi, który objął akcje nowej emisji, uprawnienie osobiste do powołania trzech członków rady nadzorczej, w tym przewodniczącego rady nadzorczej, a także regulujący inne zasady ładu korporacyjnego, w tym m.in. sposób reprezentacji spółki" - czytamy dalej.

Umowa przewiduje również, że rozporządzenie przez któregokolwiek z akcjonariuszy historycznych lub inwestora posiadanymi akcjami spółki przed upływem terminu trzech lat od dnia zamknięcia (okres lock-up) wymaga zgody inwestora lub odpowiednio akcjonariuszy historycznych; a także, że inwestorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia wszystkich akcji zbywanych przez akcjonariuszy historycznych, na zasadach szczegółowo określonych w umowie, w okresie siedmiu lat od dnia, w którym zakończył się okres lock-up, podsumowano.

Umowa przewiduje również opcję dalszego finansowania spółki przez inwestora.

4Mobility to spółka rozwijająca sieć samoobsługowych wypożyczalni samochodów typu car sharing. Jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)