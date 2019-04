Ursus nadal prowadzi rozmowy na temat sprzedaży udziałów spółki Ursus Bus



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Mimo nie dojścia do skutku umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej Ursus Bus na rzecz PG Energy Capital Management, Ursus nadal prowadzi z innymi potencjalnymi zainteresowanymi rozmowy w sprawie sprzedaży Ursus Bus, poinformowała ISBnews wiceprezes spółki ds. restrukturyzacji Agnieszka Biała.

"Prowadzimy rozmowy z innymi potencjalnymi inwestorami i mam nadzieję, że bardzo szybko przejdziemy do etapu konkretnych negocjacji. O ważnych etapach w tym procesie będziemy informować zgodnie z przepisami prawa" - powiedziała Biała w rozmowie z ISBnews.

Jak podkreśliła, jedynym ograniczeniem w zbyciu udziałów spółki Ursus Bus jest dla Ursusa zgoda sędziego-komisarza, która dodatkowo może zostać zaskarżona przez wierzycieli.

"Po stronie nabywcy, czyli spółki PG Energy Capital Management, było dokapitalizowanie spółki na określonym poziomie. Bez spełnienia tego warunku nie mieliśmy nawet po co występować z wnioskiem o zgodę na sprzedaż do sędziego-komisarza. Dlatego czekaliśmy na potwierdzenie inwestora, czy jest w stanie na wymaganym poziomie dokapitalizować spółkę, aby miała przede wszystkim zdolność przychodową" - powiedziała Biała.

Jak dodała, Ursus Bus osiąga przychody głównie z przetargów, więc musi mieć zdolność do wpłacania wadium przetargowego i mieć określone warunki do kontraktowania. "To są poziomy kilkumilionowe, jeśli chodzi o wpłatę wadium, czy dostarczenie gwarancji dobrego wykonania. Ursus nie jest w stanie zapewnić takiego funkcjonowania swojej spółce zależnej. Oczekiwany przez nas poziom dokapitalizowania spółki był na poziomie co najmniej 40 mln zł. To dałoby Ursus Bus bezpieczeństwo funkcjonowania, realizacji obecnie posiadanych kontraktów i przystępowania do kolejnych" - podkreśliła.

Zapewniła jednocześnie, że sam produkt Ursus Bus jest absolutnie klasy światowej. "Mam tu na myśli autobusy elektryczne i wodorowe. Jednak bez dużego dokapitalizowania sytuacja w tej spółce jest już bardzo trudna i niestety się pogarsza" - zaznaczyła.

"Oczywiście jeżeli te rozmowy nie przyniosą rezultatu i nie dojdzie do sprzedaży Ursus Bus, istnieje ryzyko upadłości tej spółki, ale jestem przekonana, że ta droga jest jeszcze przedwczesna" - podsumowała Biała.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)