LPP zadebiutowało w Bośni i Hercegowinie salonem marki Reserved



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - LPP otworzyło pierwszy salon marki Reserved w Bośni i Hercegowinie - w mieście Banja Luka, podała spółka. Sieć stacjonarna gdańskiej spółki powiększyła się o 24. rynek, a liczba salonów w krajach bałkańskich przekroczyła setkę.

"Debiut w Bośni i Hercegowinie to kolejny krok w celu umacniania naszej pozycji w regionie. Mamy już doświadczenia z rynków sąsiednich, gdzie nasze marki cieszą się coraz większą popularnością i notują dynamiczne wzrosty sprzedaży. To skłoniło nas do stawiania odważnych kroków i zaprezentowania w tym kraju oferty wszystkich pięciu marek LPP. Wierzę, że rozpoznawalność naszych brandów w tym regionie stanie się mocnym wsparciem dla debiutującego w Banja Luce formatu centrum handlowego" - powiedział wiceprezes Sławomir Łoboda, cytowany w komunikacie.

Banja Luka to jedno z dwóch największych miast w Bośni i Hercegowinie, zamieszkiwane przez około 200 tys. mieszkańców. W centrum handlowym Delta Planet LPP otworzyło salony o łącznej powierzchni 5500 m2. Pod koniec marca zadebiutowały tam marki Mohito, House i Cropp, a w kolejnym miesiącu dołączyły do nich pozostałe brandy LPP. Oficjalne otwarcie salonu flagowej marki polskiego producenta - Reserved odbyło się 25 kwietnia. Na łącznej powierzchni 2 306 m2 wyeksponowano asortyment damski, męski i dziecięcy. Jako firma dbająca o ekologiczne podejście do mody, LPP chce podbić gusta bośniackich klientów m.in. ubraniami wykonanymi z przyjaznych dla otoczenia materiałów, podano także.

"Jesteśmy firmą kreatywną z Pomorza, która każdego roku debiutuje na nowym rynku zagranicznym. Wraz z nami pojawiają się tam polskie rozwiązania technologiczne, opracowywane przez naszych programistów w Gdańsku czy przemyślane koncepty salonów autorstwa polskich architektów. Od kilku lat konsekwentnie eksportujemy polski know-how i kreatywność. Bośnia i Hercegowina to już szósty rynek na Bałkanach, który będzie miał okazję poznać naszą rodzimą myśl twórczą oraz ciekawe kolekcje modowe naszych projektantów" - dodał Łoboda.

LPP planuje dalszy rozwój sieci salonów na Bałkanach. Spółka podkreśla, że to ważny region również w kontekście rozwoju sprzedaży e-commerce grupy, która wykazuje wysokie dynamiki rozwoju na tych rynkach.

"Już teraz skala działalności LPP w tym regionie wymaga wsparcia centrum dystrybucyjnego, dlatego spółka zdecydowała się na wynajęcie magazynu w Rumunii. Zgodnie z planem nowe centrum dystrybucyjne zostanie uruchomione do końca 2019 roku. Docelowo ma wesprzeć rozwój e-commerce LPP w Europie Południowo-Wschodniej. Miesiąc temu polski producent poszerzył też zasięg sprzedaży internetowej o Chorwację. Dynamiczny rozwój na Bałkanach to ważny etap budowania globalnej rozpoznawalności wszystkich marek polskiego producenta odzieży. W planach na drugą połowę tego roku LPP ma przed sobą jeszcze debiut w Finlandii - to pierwszy dla spółki rynek Europy Północnej" - czytamy także.

Ekspansja gdańskiej spółki na Bałkanach rozpoczęła się w 2007 roku od debiutu w Rumunii. Rok później LPP uruchomiło pierwsze salony w Bułgarii. Obecnie ta część Europy jest jednym z kluczowych obszarów pod względem rozwoju sieci stacjonarnej polskiej firmy. We wrześniu ub. r. LPP otworzyło salony w Słowenii - piątym z kolei rynku na Bałkanach. O ważnej roli regionu świadczy także dynamiczny przyrost powierzchni. Tylko w ostatnim kwartale 2018 roku polski producent odzieży zwiększył powierzchnię swoich salonów na Bałkanach o ponad 5 tys. m2 w Serbii oraz ponad 4 tys. m2 w Rumunii.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)