Stanowi to blisko 74 proc. średniej unijnej, poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), powołując się na dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).



"Według najnowszych danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2018 r. PKB na mieszkańca w Polsce (mierzony parytetem siły nabywczej w dolarach międzynarodowych) osiągnął poziom blisko 32 tys., co stanowiło ok. 74 proc. wartości tego wskaźnika dla całej UE. W 2018 r. wskaźnik ten w Polsce był wyższy o ponad 5,2 tys. USD w porównaniu z rokiem 2015, podczas gdy dla całej UE wzrósł w tym czasie o ok. 4,6 tys." - czytamy w komunikacie.



Resort podkreśla, że relacja polskiego PKB, przypadającego na mieszkańca, do średniej unijnej systematycznie rośnie. Na początku stulecia była ona na poziomie 48 proc. Wskaźnik ten sukcesywnie się poprawiał, by w 2012 r. osiągnąć poziom 66 proc., w 2015 r. - 69 proc., a w 2018 już 74 proc. wartości UE.



"Eksperci MFW szacują, że nasz PKB per capita w 2024 r. może sięgnąć poziomu 43,3 tys. dolarów międzynarodowych, co będzie stanowić ok. 82 proc. średniej unijnej. Według prognoz, już w tym roku przegonimy Portugalię, a w kolejnych latach znacząco zmniejszymy swój dystans do Włoch. O ile w 2018 r. PKB per capita we Włoszech był o ok. 7,7 tys. dolarów międzynarodowych wyższy niż w Polsce, to wg szacunków za pięć lat różnica ta skurczy się do zaledwie 2,9 tys." - czytamy dalej.



Gospodarka Polski coraz szybciej niweluje różnicę do europejskich liderów rozwoju gospodarczego, jednocześnie udaje nam się zachować zrównoważony charakter tego wzrostu. A optymistyczne prognozy rozwoju publikowane przez międzynarodowe ośrodki tylko potwierdzają, że Polska ma stabilną gospodarkę zdolną do dynamicznego wzrostu, mimo zawirowań w otoczeniu zewnętrznym, podsumowano w materiale.

>>> Czytaj też: Jak nam rosły drogi i plony. Bilans 15 lat obecności Polski w UE [INFOGRAFIKA]