Głównym wykonawcą umowy będzie polska spółka zależna PZL-Świdnik.



"Spółka została wybrana w wieloetapowym postępowaniu po spełnieniu wszystkich wymagań stawianych przez MON. Spółka dostarczy i zapewni wsparcie dla polskich AW101 - śmigłowców wielozadaniowych o największych zdolnościach morskich obecnie na rynku, pozostających w służbie wielu najważniejszych państw członkowskich NATO. Zakład w Świdniku jest w znaczącym stopniu zaangażowany w produkcję śmigłowców AW101 dla klientów z całego świata" - czytamy w komunikacie.



Śmigłowce AW101, których dostawy zakończą się w 2022 r., będą wykorzystywane do realizacji szerokiej gamy misji, w tym zadań z zakresu zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) oraz bojowego poszukiwania i ratownictwa (CSAR). Umowa dostawy śmigłowców AW101 wraz z odpowiednim pakietem wsparcia została zawarta po wejściu w życie umowy offsetowej o wartości około 400 mln zł (90 mln euro), podano także.



"Jesteśmy dumni, że MON potwierdziło swoje zaufanie do Leonardo jako jednego z kluczowych partnerów w zakresie współpracy na rzecz obronności narodowej, modernizacji polskich sił zbrojnych oraz rozwoju technologiczno-przemysłowego. Zobowiązujemy się do dalszego umacniania naszej obecności i zaangażowania w Polsce, będącej jednym z naszych trzech macierzystych rynków europejskich, na których widzimy znaczne możliwości współpracy w przyszłości" - powiedział CEO Leonardo Alessandro Profumo, cytowany w komunikacie.



"Dostawa najlepszych w swojej klasie śmigłowców AW101 pozwoli Marynarce Wojennej RP spełniać rygorystyczne wymagania w zakresie ochrony bezpieczeństwa narodowego na Morzu Bałtyckim oraz w trakcie misji NATO, a także umożliwi realizację zadań ratujących życie w wymagających warunkach z niezrównaną skutecznością - dzięki wykorzystaniu wiodącej roli Leonardo w sektorze śmigłowców morskich. Szeroki zakres współpracy przemysłowej w ramach umowy offsetowej zagwarantuje też bezpieczne i niezależne zarządzanie flotą tych maszyn" - dodał dyrektor zarządzający Leonardo Helicopters Gian Piero Cutillo.



W celu dalszej konsolidacji obecności i rozwoju działalności biznesowej w Polsce Leonardo tworzy nową spółkę z siedzibą w Warszawie.



"Spółka Leonardo Poland będzie odpowiedzialna za prezentację oraz promocję technologicznego i produktowego portfolio koncernu. Będzie też wspierać użytkowników w czasie całego cyklu życia eksploatowanych przez nich produktów w celu rozwoju partnerstwa z polskim przemysłem, działając blisko klientów i lokalnych interesariuszy. Prezesem spółki Leonardo Poland został Marco Lupo, a jego zadaniem będzie zacieśnianie relacji z polskimi klientami i interesariuszami oraz wzmacnianie już ugruntowanej pozycji Leonardo w Polsce" - czytamy dalej.



Leonardo to globalna spółka wysokich technologii, która należy do grona dziesięciu największych graczy na świecie w sektorze lotniczym, obronnym i bezpieczeństwa oraz jest najważniejszą włoską spółką przemysłową. Jest zorganizowana w ramach pięciu pionów biznesowych i prowadzi działalność przemysłową na dużą skalę we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce i USA, gdzie działa także poprzez spółki córki, np. Leonardo DRS (elektronika w branży obronnej), a także spółki joint venture i partnerstwa: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space oraz Avio.



