Odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy Berlin zamierza podpisać z Pekinem list intencyjny w sprawie Inicjatywy Pasa i Szlaku, podobnie jak niedawno postąpił Rzym. Włochy stały się tym samym pierwszym krajem grupy G7, który formalnie poparł ten chiński projekt.

Według Altmaiera Niemcy, Francja, Hiszpania i Wielka Brytania pokazały na forum w Pekinie, że UE jest "w znakomitej większości" zjednoczona w przekonaniu, że "tylko wspólnie możemy wprowadzać w życie nasze stanowisko".

"W dużych krajach UE uzgodniliśmy, że nie chcemy podpisywać żadnych dwustronnych listów intencyjnych, lecz wspólnie poczynić konieczne uzgodnienia pomiędzy większym Europejskim Obszarem Gospodarczym a obszarem gospodarczym Chin" - oświadczył Altmaier cytowany przez agencję Reutera.

Lansowana przez Chiny inicjatywa zakłada finansowanie i rozbudowę tras logistycznych, łączących ten kraj z państwami Azji, Europy i Afryki. Oficjalnie projekt ma na celu stymulację międzynarodowego handlu, ale według części krytyków służy ekspansji chińskich wpływów i może wpędzić biedniejsze państwa w "pułapkę zadłużenia".

Altmaier wyraził zadowolenie z obietnic złożonych przez prezydenta ChRL Xi Jinpinga, że jego kraj będzie dążył do wolnego handlu i prowadził inwestycje w ramach BRI w sposób zrównoważony. "Traktujemy tę obietnicę poważnie" i będziemy sugerować, jak osiągnąć te cele zarówno w Azji, jak i w Europie - powiedział niemiecki minister.

Chiny są dla UE zarówno partnerem, jak i rywalem, a Wspólnota musi zdefiniować swoje interesy – powiedział.

Przemawiając na forum w Pekinie, minister finansów Wielkiej Brytanii Philip Hammond ocenił w piątek, że chińska inicjatywa ma "olbrzymi potencjał do rozszerzenia dobrobytu i zrównoważonego rozwoju". Dodał, że jego kraj jest skłonny pomóc w "osiągnięciu potencjału BRI w taki sposób, który będzie działał dla wszystkich osób, których ten projekt dotyczy".

Na drugie Forum Pasa i Szlaku do Pekinu przybyło 37 szefów państw i rządów, w tym z Włoch, Czech, Austrii, Węgier, Grecji, Portugalii, Szwajcarii, Rosji czy Białorusi, a także tysiące delegatów z ok. 150 krajów i organizacji międzynarodowych. Forum rozpoczęło się w czwartek i potrwa do soboty.

>>> Czytaj też: Forum Pasa i Szlaku: Szefowa MFW wezwała do ostrożności w inwestycjach BRI