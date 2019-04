"Wycofujemy nasz podpis. Prześlę prośbę do Senatu, by porzucił proces ratyfikacji" - zadeklarował Trump w Indianapolis na zjeździe Narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego (NRA), wpływowej organizacji lobbującej na rzecz utrzymania prawa do posiadania broni.

Traktat o handlu bronią (ATT), który reguluje międzynarodowy handel bronią konwencjonalną, został przyjęty w 2013 r., a wszedł w życie w grudniu 2014 r. Stany Zjednoczone go podpisały, ale jak do tej pory Senat go nie ratyfikował.