Prezes PiS podkreślał, że rząd chce zrównoważonego rozwoju i praw dla wszystkich. Przekonywał, że choć można powiedzieć, że o rozwiązanie metropolitalne jest łatwiejsze, ale "to drugie jest sprawiedliwsze, ale to wcale nie oznacza, że mniej efektywne". "My wyraźnie i jednoznacznie wybieramy to drugie" - oświadczył.

Zaznaczył, że ten spór na argumenty ma wymiar praktyczny dotyczący tego, jak są i będą rozdzielane środki inwestycyjne, w tym także środki europejskie. Według Kaczyńskiego, "jest jeszcze jeden spór, to jest można powiedzieć aspekt tego sporu, ważny dla całej Polski, ale przede wszystkim ważny dla tej ziemi, czyli kwestia tzw. ściany wschodniej".

"Minister b. rządu PO-PSL wyraził kiedyś w sposób bardzo dosadny, jak oni traktowali ziemie na wschód od Wisły. Ja tutaj nie mogę tego zacytować, bo nie wypada, ale (...) oni uważali, powiem to językiem parlamentarnym, że te ziemie nie mają w sumie znaczenia, nie warto ich rozwijać; my mamy w tej sprawie pogląd dokładnie odwrotny. My uważamy, że te ziemie, nie tylko powinny szybko się rozwijać, szybciej niż przeciętna w Polsce, żeby to się wyrównywało, dlatego, że to jest wymóg spójności narodowej, jedności narodowej, ale także i dlatego, że jest w nich ogromny potencjał" - podkreślał Kaczyński.

"Ja jeździłem po Polsce począwszy od 1990 r. bardzo intensywnie, można powiedzieć nieustannie zwiedzałem kraj; znam polskie drogi i szosy lepiej niż niejeden kierowca tira i patrzyłem, przyglądałem się, gdzie się szybko zmienia: otóż najszybciej zmieniło się to na Wschodzie, mówię o tych pozytywnych zmianach. To był ten potencjał, trzeba mu dawać szansę" - dodawał.

Według prezesa PiS "te ziemie cierpiały i dalej cierpią na różnego rodzaju ograniczenia, które utrudniają jego rozwój". "Naszym programem już realizowanym, na który już zostały zapewnione środki, jest radykalna zmiana tej sytuacji i to zarówno, jeśli chodzi o ziemię podlaską, część mazowieckiej (...), ale i także ziemię warmińsko-mazurskiej" - zapewnił.

"Trzeba dawać szansę i te szanse są - są budowane i będą budowane. Powiem o tej największej szansie - to jest Via Carpatia, wielka droga, wielkie przedsięwzięcie w skali europejskiej, które połączy północ i południe Europy, to jest nowa wielka oś transportowa, co za tym idzie także ekonomiczna, ale to jest także oś charakterze politycznym, to będzie także zmiana europejskiej geopolityki i ogromna szansa rozwojowa dla tej ziemi" - przekonywał prezes PiS. Według niego jej budowa była inicjatywą PiS i to dzięki tej partii będą pozyskane na ten cel środki z UE.

>>> Czytaj też: Ekspresówka przez środek Mazur. PiS: S16 powstanie niezależnie od protestów