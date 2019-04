Linia kolejowa z Centralnego Portu Komunikacyjnego do Radomia to jeden z elementów sieci dróg kolejowych łączących CPK z większością dużych ośrodków w Polsce. Rząd przyjął w poniedziałek wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Opracowanie to ma umożliwić m.in. sprawniejszą realizację inwestycji kolejowych w ramach planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

"Linia kolejowa połączy CPK z Radomiem, jako że lotnisko w tym mieście ma być portem uzupełniającym, więc szybki transport do tego lotniska jest konieczny" – stwierdził Suski. Dodał, że w Radomiu będą mogły też odbywać się lądowania w sytuacjach awaryjnych związanych np. ze złymi warunkami pogodowymi na innych polskich lotniskach. "W najbliższych latach dopóki CPK nie powstanie Radom będzie lotniskiem zapasowym dla lotniska Chopina w Warszawie” – zaznaczył Suski.

W Radomiu zostanie wybudowany też kolejny, nowy przystanek kolejowy. Będzie on zlokalizowany pod wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Żeromskiego. Z przystanku tego ma być łatwy dojazd do lotniska. PKP Polskie Linie Kolejowe jeszcze kilka lat temu podczas modernizacji torów stacji Radom zabezpieczyły teren pod budowę nowego obiektu.

Suski zapowiedział, że w najbliższych dniach odbędzie się "wbicie pierwszej łopaty" na lotnisku w Radomiu. "Mam nadzieję, że odbędzie się to również z udziałem znamienitego gościa, który byłby tą osobą, która przypieczętowałaby, że jest to fakt równie ważny dla Radomia jak i całej Polski" – zaznaczył minister.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało w poniedziałek, że Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym, przedłożoną przez pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaja Wilda.

Jak wskazano, skomunikowanie CPK z najbliższymi dużymi miastami – Warszawą i Łodzią – zostanie zrealizowane poprzez budowę nowej linii kolejowej dużych prędkości. Umożliwi to osiągnięcie czasu przejazdu z CPK do Warszawy wynoszącego ok. 15 minut, a z CPK do Łodzi ok. 25 minut. Oznacza to, że czas przejazdu do CPK będzie konkurencyjny względem obecnego czasu dojazdu do podstawowych lotnisk obu miast.

"W węźle kolejowym CPK będą odgałęziały się linie kolejowe w kierunku Płocka i Gdańska oraz Centralnej Magistrali Kolejowej obsługującej m.in. Katowice i Kraków. Nowe linie kolejowe na przecięciach z istniejącymi liniami zostaną wyposażone w łącznice, zapewniając możliwość obsługi CPK również pociągami podmiejskimi i regionalnymi oraz elastyczność w wyznaczaniu tras pociągów. Umożliwi to skierowanie przez CPK większości pociągów międzyregionalnych wyjeżdżających z Warszawy w kierunku zachodnim, zapewniając skomunikowanie CPK z pozostałymi regionami kraju" - tłumaczy CIR.

