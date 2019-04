Grupa Azoty nie wyklucza wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok



Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Wszystkie opcje nadal są możliwe, jeśli chodzi o rekomendację zarządu Grupy Azoty dotyczącą wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok, zadeklarował prezes spółki Wojciech Wardacki.

"Realizujemy politykę, która przewiduje, że na wypłatę dywidendy możemy przeznaczyć do 60% zysku netto. Pamiętajmy także, że do tej pory konsekwentnie wypłacaliśmy dywidendę, dzieląc się zyskiem z akcjonariuszami. Ale jednocześnie mamy ogromne wyzwania i wsłuchujemy się w sugestie płynące z rynku" - powiedział Wardacki na konferencji prasowej.

Jak podkreślił, wszystkie opcje nadal są otwarte, a na tym etapie trudno jest składać deklarację co do rekomendacji zarządu w sprawie dywidendy za 2018 rok.

"Jestem jednak w stanie wyobrazić sobie rekomendację zarządu Grupy Azoty dotyczącą wypłaty dywidendy" - zastrzegł.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)