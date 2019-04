WIG20 spadł o 1,4 proc. do 2.334,21 pkt., WIG zniżkował o 1,2 proc. do 60.145,50 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,1 proc. do 4.135,90 pkt., a sWIG80 zyskał 0,2 proc. do 12.011,41 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 802 mln zł, z czego 672 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Około godz. 17.00 niemiecki indeks DAX spadał o 0,26 proc., a S&P500 tracił 0,52 proc.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły są: PGE (o 3,0 proc.), Pekao (o 2,9 proc.) i KGHM (o 2,5 proc.). Spadały również akcje: Lotosu (2,0 proc.), Santander Bank Polska (1,3 proc.) i mBanku (1,3 proc.).

Lotos poinformował, że skonsolidowany zysk netto w I kw. 2019 wyniósł 172,5 mln zł wobec 320,8 mln zł rok wcześniej. Przepływy operacyjne zamknęły się kwotą 494,5 mln zł, a w I kw. 2018 wyniosły -136,2 mln zł.

Lotos poinformował ponadto, że zarząd spółki zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 3 zł na akcję.

Santander Bank Polska poinformował, że w I kw. 2019 roku miał 350,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto – rok wcześniej zysk wyniósł 440,9 mln zł. Przepływy pieniężne wyniosły -5.790,2 mln zł, a w I kw. 2018 roku -564,9 mln zł.

Prezes banku Michał Gajewski poinformował, że „marża odsetkowa netto wzrośnie do ok. 3,8 proc. na koniec roku (z 3,47 proc. w I kwartale 2019 – PAP)”.

mBank poinformował, że skonsolidowany zysk netto w I kw. 2019 wyniósł 164,0 mln zł wobec 412,6 mln zł rok wcześniej. Przepływy operacyjne zamknęły się kwotą 1,961,8 mln zł, a w I kw. 2018 wyniosły 5.479,1 mln zł.

Największe wzrosty podczas wtorkowej sesji odnotowały natomiast: PGNiG – o 1,4 proc., CD Projekt – o 1,1 proc. i Dino Polska - o 0,8 proc.

PGNiG poinformował, że szacunkowy skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej w I kw. 2019 spadł do 1,06 mld zł z 1,57 mld zł rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA w pierwszym kwartale 2019 roku spadła do 2,16 mld zł z 2,67 mld zł rok wcześniej.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się we wtorek: Idea Bank – spadek o 31,9 proc. (notowania równoważone od godz. 10.50) i Benefit Systems – o 23,4 proc. Spadki towarzyszyły również innym spółkom, związanym z Leszkiem Czarneckim. Kurs akcji Getinu zniżkował o 24,9 proc. (notowania równoważone od godz. 13.28), a Getin Noble – o 23,2 proc. (notowania równoważone od godz. 13.30). Poza nimi straciły także na wartości akcje Kani – spadek o 6,4 proc., notując historyczne minimum.

Idea Bank poinformował, że w 2018 roku miał 1.891,8 mln zł straty netto, w rok wcześniej 231,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Przepływy pieniężne wyniosły 754,2 mln zł, a w 2018 roku 46,3 mln zł. Wpływ na wynik banku miały rezerwy i odpisy w kwocie około 1.457 mln zł (po pomniejszeniu o pozycje o dodatnim wpływie) w ujęciu skonsolidowanym.

Prezes Idea Banku Jerzy Pruski ocenił, że w obliczu poniesionych strat głównym celem strategicznym jest wzmocnienie współczynników kapitałowych oraz poprawa rentowności.

"Prowadzone działania są nakierowane na uzyskanie wsparcia kapitałowego od inwestora i ewentualną fuzję z GNB. Rozważamy również poszukiwanie inwestora dla banku działającego samodzielnie" - powiedział prezes.

Kurs akcji Benefit Systems spadł do najniższego poziomu od stycznia 2017 roku, a przy tym przy najwyższych od października 2017 roku obrotach.

Benefit Systems poinformował, że szacowany skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej w 2019 roku może być niższy o od 5 do 10 proc., a zysk brutto - od 30 proc. do 40 proc., w stosunku do roku 2018.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się: PGO – wzrost o 8,3 proc., Cormay – o 3,5 proc.

PGO poinformował, że skonsolidowany zysk netto w 2018 roku wyniósł 13,9 mln zł wobec 6,9 mln zł rok wcześniej. Przepływy operacyjne zamknęły się kwotą 49,9 mln zł, a w 2018 wyniosły 12,9 mln zł.

Cormay poinformował, że jego spółka zależna - Orphee SA - prowadzi negocjacje z podmiotem zainteresowanym nabyciem całego pakietu posiadanych przez Orphee udziałów w spółce Diesse.