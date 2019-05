GPW zawiesiła obrót akcjami sześciu spółek od 7 maja



Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Sadovaya Group, Peixin International Group N.V., New World Resources PLC, KDM Shipping Public Limited, JJ Auto AG oraz Fenghua Soletech AG na rynku,, podała giełda.

Obrót akcjami spółek został zawieszony od 7 maja do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółka ta przekaże do publicznej wiadomości raporty roczne (w przypadku Sadovaya - za 2017-2018, Peixin - za 2018, NWR - za lata 2016-2018, KDM Shipping - 2018, JJ Auto - 2014-2018, Fenghua - 2015-2018).

