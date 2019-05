Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) podpisał list intencyjny ze spółką SsangYong Motors Middle Europe N.V. z siedzibą w Belgii, w którym strony uzgodniły najbardziej istotne warunki potencjalnej transakcji sprzedaży 100% udziałów SsangYong Polska (SS1) na rzecz BAH, podała spółka.



"List intencyjny określa wstępne oczekiwania stron w zakresie warunków przeprowadzenia transakcji sprzedaży 100% udziałów SS1, czynności niezbędnych do przeprowadzenia przed zamknięciem transakcji, procedury uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację przedsiębiorców, składu organów i sposobu reprezentacji SS1 czy finansowania transakcji" - czytamy w komunikacie.



Dokonanie transakcji jest uzależnione od spełnienia m.in. następujących warunków:



1) jedynym wspólnikiem SS1 będzie sprzedający,



2) kapitał zakładowy SS1 będzie wynosił około 250 tysięcy euro,



3) SS1 będzie stroną umowy importerskiej z SsangYong Motor Company z siedzibą w Korei, na podstawie której SS1 będzie wyłącznym importerem na terytorium Polski samochodów osobowych produkowanych przez SsangYong Motor Company z siedzibą w Korei Południowej,



4) SS1 nabędzie przedsiębiorstwo spółki pod firmą SsangYong Motors Polska sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, w skład którego wchodzić będą m.in. aktywa operacyjne - głównie samochody oraz zobowiązania handlowe, pracownicy, umowy najmu i podnajmu oraz umowy dilerskie, wymieniono w komunikacie.



Okres wyłączności negocjacyjnej przyznanej przez SsangYong emitentowi ustalony został do dnia 30 czerwca 2019 roku.



British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.



(ISBnews)