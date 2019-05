Prezes Pekao: Pierwsze efekty transformacji cyfrowej już widoczne w wynikach



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Pierwsze efekty zaawansowanej cyfrowej transformacji, realizowanej przez Bank Pekao, są już widoczne w jego wynikach finansowych, poinformował prezes Pekao Michał Krupiński.

"Działalność operacyjna w pierwszym kwartale daje nam silne podstawy, aby 2019 był kolejnym dobrym rokiem dla banku. Jednocześnie jest to okres zaawansowanej cyfrowej transformacji, której efekty będą pozytywne zarówno dla klientów, pracowników, jak i akcjonariuszy. Jej pierwsze efekty są już widoczne w naszych wynikach" - powiedział Krupiński, cytowany w komunikacie.

"Przechodzimy na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych, a większość powtarzalnych czynności i procesów jest sukcesywnie automatyzowana" - dodał.

Poprzez zmianę formatów oddziałów, rozwój spersonalizowanych kanałów cyfrowych, uproszczenie procesów w sprzedaży i obsłudze klienta, Pekao realizuje strategię cyfrowej transformacji mającą przynieść wymierne efekty w postaci większej efektywności operacyjnej i wygody dla klientów. W zakresie uproszczenia procesów, transformacja cyfrowa to na przykład skrócenie czasu obsługi i otwieranie konta w 7 min. (zamiast 40 min. w przeszłości) czy zautomatyzowanie 90% decyzji kredytowych pożyczek gotówkowych, podkreślono w komunikacie.

"Bank chce wyznaczać nowe trendy w zakresie cyfryzacji usług bankowych poprzez takie rozwiązania, jak konto na selfie w aplikacji mobilnej dla klientów indywidualnych, a już wkrótce również dla mikroprzedsiębiorców, omnikanałowe rozwiązania czy otwarta platforma finansowania - nowatorskie rozwiązanie dla firm w zakresie finansowania handlu" - czytamy dalej.

Liczba klientów mobilnych Banku Pekao wzrosła o 31% r/r do 1,3 mln osób na koniec I kw. 2019 r., podano także.

"Bank Pekao z sukcesami pozyskuje także nowych klientów - liczba nowo otworzonych rachunków wzrosła w ujęciu rocznym o 40%. W ciągu pierwszych trzech miesięcy konto w Pekao otworzyło 113 tys. klientów, co stawia bank w dobrej pozycji do powtórzenia strategicznego celu 400 tys. akwizycji klientów w całym 2019 roku. Największy wzrost (57%) liczby klientów miał miejsce w grupie młodzieży w wieku 13-17 lat, co wpisuje się w strategię pozyskiwania młodych klientów przez bank" - czytamy też w komunikacie.

Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)