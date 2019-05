Brexit może uderzyć w brytyjskie szkoły. Duża część kadry nauczycielskiej to obcokrajowcy

Źródło: Bloomberg

Najnowsze dane Office for National Statistics (ONS) pokazują, że prawie 16 procent pracowników w finansowanych przez państwo przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich w stolicy Wielkiej Brytanii to obcokrajowcy. To prawie trzykrotnie więcej niż wynosi średnia dla całej Anglii.