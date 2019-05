Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Sare za I kwartał 2019 roku wyniosły ok. 13 967 tys. zł, EBITDA grupy wyniosła ok. 533 tys. zł, natomiast skonsolidowana strata netto sięgnęła ok. 360 tys. zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.



Szacowane przychody w analogicznym okresie roku 2018 wynosiły 10 059 tys. zł, EBITDA - 1 391 tys. zł, a zysk netto - 566 tys. zł, podano także.



"Wzrost skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej Sare wynika głównie z przejęcia przez emitenta w 2018 roku dwóch spółek: Sales Intelligence oraz Fast White Cat. Na wynik finansowy grupy kapitałowej w pierwszym kwartale 2019 roku wpłynęły zwłaszcza:



- zwiększenie się amortyzacji ze względu na zakończenie prac rozwojowych,



- zaangażowanie zasobów ludzkich, związane z uruchomieniem projektów mających na celu wdrożenie synergii w Grupie Sare w związku z nowymi inwestycjami m.in. w spółkę Fast White Cat,



- wejście w życie rozporządzenia RODO, którego skutkiem było zredukowanie liczby kampanii mailingowych klientów grupy,



- poniesienie kosztów restrukturyzacji w zakresie automatyzacji obsługi klientów produktów abonamentowych, a także zmiany organizacji działania obsługi projektów IT" - czytamy w komunikacie.



Przedstawione wyniki finansowe mogą ulec zmianie z uwagi na trwający w grupie proces weryfikacji danych, zaznaczono. Szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany 22 maja 2019 roku.



Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.



(ISBnews)