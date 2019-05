Sztuczna inteligencja to ostatnio modne określenie, ale de facto przyszłość handlu to po prostu… dane. Co z tego, że bot będzie umiał zrobić za nas zakupy, jeżeli trafi do sklepu, w którym nie ma wszystkich produktów albo są, ale nie w atrakcyjnej cenie? W świecie e-zakupów klienci oczekują przede wszystkim niskich cen, szerokiego wyboru i maksymalnej wygody. Wykorzystując mechanizmy uczenia głębokiego, skupiamy się na rozwiązaniach, które na te potrzeby odpowiadają, m.in: szybszym i doskonalszym wyszukiwaniu, spersonalizowanym doświadczeniu zakupowym czy rozwoju zakupów mobilnych. W Polsce tylko 9 na 100 zakupów robionych jest online – w Wielkiej Brytanii 20 na 100. To pokazuje, w którym kierunku zmierzamy i jakie są preferencje współczesnych konsumentów.

>>> Polecamy: AI od A do Z. Alfabet najważniejszej technologii świata