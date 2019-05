Netia zadowolona z oszczędności wynikających ze współpracy z Cyfrowym Polsatem



Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Netia notuje konkretne korzyści finansowe na bliższej współpracy z Cyfrowym Polsatem i planuje jeszcze w tym roku zakończyć migrację klientów mobilnych do sieci Polkomtela, wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu.

"Cyfrowy Polsat zaraportował odpowiednie synergie wynikające z inwestycji w Netię. My patrzymy na poszczególne elementy tej współpracy, ale szczegółowo tego nie pokazujemy. Po roku tej współpracy mogę powiedzieć, że udało nam się w wielu miejscach zyskać i generalnie finansowo jesteśmy do przodu" - powiedział prezes Andrzej Abramczuk podczas konferencji prasowej.

Członek zarządu spółki ds. finansowych Krzysztof Adaszewski zwrócił uwagę, że dzięki współpracy z Cyfrowym Polsatem, siła zakupowa Netii jest znacząco wyższa na czym również notuje oszczędności realizując określone inwestycje.

Netia do tej pory przy usługach mobilnych korzystała z sieci Play, z którą ma zawartą odpowiednią umowę.

"Rozpoczęliśmy migrację naszych klientów z końcem kwartału do sieci Polkomtela. Przechodzimy na lepsze warunki i pomimo pewnych kosztów notujemy zysk na tym przejściu. Planujemy zakończenie tej migracji jeszcze w tym roku" - powiedział członek zarządu Tomasz Dakowski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że baza klientów mobilnych jest stabilna i spółka szykuje się do jego dalszego wzrostu.

Prezes Abramczuk powiedział także, że spółka przygląda się rynkowi pod względem ewentualnych celów akwizycyjnych.

"W przypadku spółki ATM musimy poczekać na to, z czym do rynku wyjdą obecni właściciele, może pojawi się nowy dokument, w którym będą zawarte odpowiednie informacje, może jakieś zaproszenia dla zainteresowanych inwestorów. Nie analizujemy, ale przyglądamy się sytuacji" - dodał prezes.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

(ISBnews)