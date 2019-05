Agora zakłada znaczące zwiększenie liczby restauracji do końca 2019r.



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Agora zakłada, że do końca tego roku Foodio Concepts zwiększy liczbę restauracji Papa Diego i Van Dog do łącznie ok. 20, a kolejne kilkanaście lokalizacji marki Pasibus otworzy spółka StepInside, poinformowała członek zarządu Agory Anna Kryńska-Godlewska.

"Mamy 13 punktów otwartych przez Foodio Concepts i liczymy, że ich liczba zwiększy się do ok. 20 do końca roku. Z kolei StepInside ma otworzyć kilkanaście punktów do końca roku" - powiedziała Kryńska-Godlewska podczas konferencji prasowej.

Segment gastronomiczny grupy jest "na etapie inwestycji i nie osiągnął jeszcze rentowności", dodał prezes grupy Bartosz Hojka.

Według słów Kryńskiej-Godlewskiej, uzyskanie rentowności segmentu grupa zakłada "najpóźniej po dwóch latach".

"Zwrot z inwestycji punktów zakładamy w okresie 2-5 lat, w zależności od lokalizacji. Marżowość [EBITDA] na poziomie 10-15% - takie były założenia i tego się trzymamy" - dodała członek zarządu.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV.

