Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - CDA podpisało umowę o współpracy z Euronet Polska w zakresie dystrybucji produktów przedpłaconych, podała spółka.



"Na mocy zawartej umowy, spółka uruchomi sprzedaż abonamentów CDA Premium w formule prepaid w punktach partnerskich Euronet Polska. Rozpoczęcie współpracy stanowi istotny element strategii rozwoju w zakresie budowania nowych kanałów sprzedaży usług spółki" – czytamy w komunikacie.



Powyższa umowa została uznana przez zarząd spółki jako spełniająca kryterium informacji poufnej w rozumieniu rozporządzenia MAR z uwagi na istotne zwiększenie zasięgu usługi CDA Premium, a w ślad za tym potencjalny wpływ na wyniki finansowe spółki w przyszłości, podano także.



Euronet Polska współpracuje z największymi sieciami sklepowymi, stacjami benzynowymi, punktami obsługi klienta oraz innymi sieciami sprzedażowymi w Polsce. Euronet Polska jest częścią międzynarodowej grupy Euronet Worldwide, Inc. z siedzibą w USA, która jest wiodącym dostawcą usług prepaid na całym świecie.



CDA S.A. to operator serwisu VoD cda.pl, który znajduje się w TOP20 polskiego internetu z ponad 7,9 mln realnych użytkowników odwiedzających serwis co miesiąc. Spółka zadebiutowała na NewConnect w maju 2019 r.



