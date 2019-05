Nakłady inwestycyjne Aplisensu w 2019 r. wyniosą ok. 8-10 mln zł



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Aplisens zakłada, że nakłady inwestycyjne wyniosą w 2019 r. między 8 mln zł a 10 mln zł, poinformowała dyrektor finansowa Agnieszka Machnikowska-Żółtek.

"Pewnie ostatecznie ten rok zamkniemy capexem w okolicach 8 mln zł, raczej nie więcej niż 10 mln zł. W tym będzie zawarta druga rata za udziały spółki [Czah-Pomiar] z Katowic" - powiedziała Machnikowska-Żółtek podczas konferencji prasowej.

W 2018 r. nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 22 mln zł, a rok wcześniej wyniosły ok. 8,6 mln zł.

"Mieliśmy zaplanowane 11,5 mln zł, Spadek wynika z tego, że w zeszłym roku odnotowaliśmy słabą dynamikę, jeśli chodzi o przyrosty sprzedaży i zeszłoroczne inwestycje na zwiększenie skali są teraz wykorzystywane przy tych wzrostach" - wyjaśnił prezes Adam Żurawski.

W I kw. 2019 r. wydatki inwestycyjne Aplisensu wyniosły 2,68 mln zł, w tym 1,53 mln zł na stanowisko do produkcji przepływomierzy w Radomiu, 0,7 mln zł na zakup maszyn i urządzeń i 0,45 mln zł na badania i rozwój oraz certyfikaty.

Łączne planowane wydatki na stanowisko produkcyjne w Radomiu to 11 mln zł, w tym roku wyniosą one jeszcze 1,5-2 mln zł.

"Stanowisko będzie w pełni sprawne koniec tego roku lub na początek przyszłego" - wskazał prezes.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)