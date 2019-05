Idea Warsaw-Beijing Forum zrodziła się w głowach warszawskich studentów w 2013 roku. Ich celem było zapełnienie luki, która pojawiła się wraz z rosnącym znaczeniem Chin w naszym regionie. Po ogłoszeniu w tym samym roku przez Xi Jinpinga strategicznego projektu ekonomicznego Pas i Szlak, polskie przedsiębiorstwa zaczęły kierować swoją uwagę na Chiny. Brak im było jednak wiedzy i doświadczenia w nawiązywaniu kontaktów handlowych z chińskimi firmami. Na tym tle studenci dostrzegli potrzebę pogłębiania wiedzy o stosunkach polsko-chińskich i promowania współpracy środowiska akademickiego z przedsiębiorstwami. Aby stworzyć platformę wymiany wiedzy i praktyki pomiędzy Polską i Chinami, nawiązali oni kontakt z China University of Political Science and Law w Pekinie. Dzięki swoim umiejętnościom i kreatywności członkowie projektu zdołali przygotować konferencję w Warszawie z udziałem chińskich studentów i wykładowców. Następnie własnymi siłami zebrali fundusze, aby wyjechać do Chin i wziąć udział w pekińskiej części konferencji. Choć zaczynali od zera, w zaledwie kilka miesięcy zdołali przygotować mocny grunt pod rozwój kolejnych edycji projektu.

Warsaw-Beijing Forum z każdym rokiem stawało się coraz większą i bardziej rozpoznawalną marką. Kolejne edycje zaczęły przyciągać coraz więcej prestiżowych partnerów i sponsorów. Projekt zyskał wsparcie takich globalnych firm, jak KGHM, ICBC czy PWC. Na przestrzeni lat gośćmi warszawskiej konferencji byli Prezydent RP Andrzej Duda, Premier Mateusz Morawiecki czy Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dzięki wsparciu tych osób i podmiotów Warsaw-Beijing Forum uzyskało ogromny rozmach i stało się flagową inicjatywą na Uniwersytecie Warszawskim. Współpraca polskich i chińskich studentów stworzyła podwaliny pod kontakty biznesowe i akademickie, które zaowocowały rozwojem stosunków bilateralnych.

Tegoroczna edycja zbliża się wielkimi krokami, a będzie trwać od 20 do 24 maja. W związku z tym trzydziestoosobowy zespół polskich studentów każdego dnia ciężko pracuje nad szczegółową organizacją i przeprowadzeniem tego wydarzenia. W świetle hasła VI edycji Warsaw-Beijing Forum - „Intelligence Approaching Business” - część spotkań skupi się na wykorzystaniu najnowszych technologii i sztucznej inteligencji w biznesie, jak również ich aspektów prawnych. Podczas warszawskiej części projektu, studenci z Polski i delegacja 16 studentów z China University of Political Science and Law będą uczestniczyć w warsztatach i wykładach z ekspertami w dziedzinie prawa, biznesu i polityki, jak również spotkają się z przedstawicielami największych firm. Członkowie projektu wezmą udział w spotkaniu o wpływie sztucznej inteligencji i zmian klimatu na zdrowie organizowanym przez PIKMED oraz warsztatach na temat przestępstw białych kołnierzyków, które poprowadzi kancelaria Clifford Chance. Do tej pory swój udział w Forum zapowiedzieli między innymi Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowa Izba Gospodarcza, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, China Construction Bank, czy Polsko-Chińska Izba Gospodarcza.

Warsaw-Beijing Forum to projekt, który angażuje studentów zainteresowanych Chinami i łączących swoją karierę zawodową z tym państwem. Jednakże działalność członków Forum to nie tylko poszukiwanie partnerów i sponsorów, czy nawiązywanie kontaktów. Dzięki wielomiesięcznej pracy mają okazję nawiązać nowe przyjaźnie, pogłębić swoją wiedzę na temat Państwa Środka i zdobyć cenne umiejętności, które przydadzą im się w przyszłej pracy.

Zachęcamy do śledzenia konferencji, gdyż część wydarzeń będzie miała charakter spotkań otwartych, na które serdecznie zapraszamy.



Autorzy: Emilia Szostak, Michał Nita