"Gazociąg łączący gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym będzie liczył ok. 85-90 km, jego nominalna średnica wyniesie 900 mm (gazociąg lądowy od Zespołu Zaporowego w Niechorzu do Terminalu Odbiorczego) i 1000 mm (gazociąg lądowy od Terminalu Odbiorczego do Tłoczni Gazu Goleniów), a ciśnienie robocze 12 MPa i 8,4 MPa" - czytamy w komunikacie.



Gazociąg zostanie wybudowany na terenie województwa zachodniopomorskiego.



"Trasa projektowanego gazociągu łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym będzie przebiegać następująco:



- odcinek gazociągu DN 900 od Zespołu Zaporowego zlokalizowanego w m. Niechorze do Terminalu Odbiorczego zlokalizowanego w m. Konarzewo – gm. Rewal, Karnice (długość ok. 4,5 km),



- odcinek gazociągu DN 1000 od Terminalu Odbiorczego do Węzła Przesyłu Gazu Płoty – gm. Karnice, Trzebiatów, Gryfice, Płoty (długość ok. 36,5 km),



- odcinek gazociągu DN 1000 relacji Płoty-Goleniów – gm. Płoty, Nowogard, Osina, Goleniów, Maszewo (długość ok. 42 km)" - czytamy w komunikacie.



Budowa gazociągu łączącego gazociąg podmorski poprzez terminal odbiorczy z Krajowym Systemem Przesyłowym zapewni możliwość odbioru gazu z Norwegii oraz zapewni uzyskanie technicznej możliwości dwukierunkowego przesyłu gazu: z Norwegii do Polski w ilości 10 mld m3/rok i z Polski do Danii w ilości 3 mld m3/rok. Realizacja tego projektu przyczyni się do optymalizacji przepustowości polskiego systemu przesyłowego i będzie stanowić istotny element Korytarza gazowego Północ-Południe, podano także.



