Od 2026 roku nauczycieli czeka szereg zmian w przepisach, które mogą znacząco wpłynąć na ich decyzje zawodowe, długość kariery i sposób zatrudniania. Nowelizacja Karty nauczyciela to odpowiedź na coraz większe braki kadrowe, wypalenie zawodowe i potrzebę modernizacji oświaty. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieni – i czy to wystarczy, by zatrzymać nauczycieli w szkołach.

Nowe odprawy emerytalne dla nauczycieli od stycznia 2026 r.

Jedna z kluczowych zmian wprowadzanych od 1 stycznia 2026 roku dotyczy odpraw dla nauczycieli odchodzących na emeryturę. Nowelizacja Karty nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) przewiduje zróżnicowanie wysokości odprawy w zależności od stażu pracy. Zgodnie z nowymi przepisami:

nauczyciel z minimum 10-letnim stażem otrzyma odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia ,

otrzyma odprawę w wysokości , przy stażu minimum 15 lat będzie to trzymiesięczne wynagrodzenie ,

będzie to , a dla nauczycieli z co najmniej 20-letnim stażem — sześciomiesięczna pensja.

Dotąd odprawy były niższe i nie odzwierciedlały w pełni długości kariery zawodowej. Ta zmiana ma zachęcić nauczycieli do dłuższej pracy w zawodzie i stanowi formę rekompensaty za wieloletnie zaangażowanie. Warto zaznaczyć, że odprawy emerytalne są świadczeniem jednorazowym, wypłacanym przy przejściu na emeryturę lub rentę.

Nagrody jubileuszowe po 40 i 45 latach pracy w oświacie

Nowelizacja Karty nauczyciela przewiduje także podwyższenie nagród jubileuszowych dla najbardziej doświadczonych pedagogów. Obecnie nagrody te wypłacane są co pięć lat i stanowią istotny element motywacyjny. Od 2026 r.:

po 40 latach pracy nauczyciel otrzyma wyższą niż dotychczas nagrodę jubileuszową,

nauczyciel otrzyma wyższą niż dotychczas nagrodę jubileuszową, po 45 latach zatrudnienia przysługiwać będzie jeszcze wyższe świadczenie, mające charakter gratyfikacji za wyjątkowo długi staż.

Celem tych rozwiązań jest nie tylko finansowe docenienie nauczycieli z ogromnym doświadczeniem, ale też zatrzymanie ich w zawodzie. Doświadczeni nauczyciele pełnią bowiem ważną rolę mentorską i są kluczowi dla stabilności kadry pedagogicznej.

Koniec godzin czarnkowych. Obowiązek zniesiony od 2026 r.

Zniesienie obowiązkowych tzw. godzin czarnkowych, czyli godzin dostępności nauczycieli dla rodziców i uczniów, to długo oczekiwana decyzja. Art. 42 ust. 2f Karty nauczyciela zostaje uchylony. Dotychczas przepis ten nakładał na pedagogów obowiązek cotygodniowego spotkania z opiekunami uczniów, często bez realnego zainteresowania z ich strony.

Resort edukacji argumentował, że większość nauczycieli deklarowała brak odwiedzin w tych godzinach. Zniesienie obowiązku:

zmniejszy biurokratyczne obciążenie kadry,

pozwoli nauczycielom na efektywniejsze wykorzystanie czasu,

zmniejszy frustrację wynikającą z nieodpłatnej pracy.

Zmiana ta pokazuje próbę uproszczenia i odformalizowania codziennej pracy nauczycieli w zakresie kontaktów z rodzicami.

Mniej konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli

Od 2026 roku łatwiej będzie utrzymać ciągłość zarządzania placówką. Organy prowadzące – np. gminy – będą mogły przedłużyć kadencję dyrektora szkoły lub przedszkola bez potrzeby ogłaszania konkursu. Wystarczy:

pozytywna opinia kuratora oświaty,

akceptacja związków zawodowych,

oraz zgoda rady szkoły lub rady pedagogicznej.

Rozwiązanie to ma na celu zmniejszenie rotacji na stanowiskach kierowniczych, co w wielu środowiskach było oceniane jako destabilizujące. Przedłużenie współpracy z doświadczonym dyrektorem bez konkursu może zwiększyć efektywność zarządzania i ciągłość projektów edukacyjnych.

Więcej godzin na zlecenie dla specjalistów w przedszkolach i szkołach

Nowelizacja przepisów od września 2025 roku zwiększy limit godzin pracy na umowę zlecenie dla nauczycieli specjalistów w niepublicznych placówkach. Chodzi o:

logopedów,

psychologów,

pedagogów,

terapeutów.

Nowy limit to 9 godzin tygodniowo (zamiast obecnych 4). Ma to umożliwić:

zapewnienie lepszej dostępności wsparcia specjalistycznego,

zwiększenie elastyczności zatrudnienia,

wyrównanie szans między placówkami publicznymi i prywatnymi.

Zmiana ta odpowiada na pilną potrzebę uzupełniania braków kadrowych w zawodach wspierających uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Próba deregulacji zatrudnienia w przedszkolach zakończona wycofaniem

Rządowy pomysł umożliwienia zatrudniania w przedszkolach osób bez kwalifikacji pedagogicznych – za zgodą kuratora oświaty – wywołał szeroką falę sprzeciwu. Związki zawodowe, eksperci i środowiska nauczycielskie jednogłośnie krytykowali ten kierunek zmian jako groźny dla jakości edukacji.

Rząd wycofał projekt z dalszego procedowania. Główne zarzuty wobec propozycji to:

brak gwarancji odpowiedniego przygotowania pedagogicznego,

ryzyko obniżenia standardów opieki i edukacji,

niebezpieczeństwo stworzenia nierównych warunków dla dzieci w różnych placówkach.

Zamiast deregulacji rząd zapowiedział prace nad systemowymi rozwiązaniami wspierającymi zatrudnienie w przedszkolach.

Kontekst zmian: braki kadrowe i strukturalne problemy oświaty

Zmiany w Karcie nauczyciela należy rozpatrywać w szerszym kontekście – kryzysu kadrowego w polskim systemie edukacji. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w roku szkolnym 2023/2024 w Polsce brakowało ponad 10 tys. nauczycieli. Największe niedobory dotyczyły:

psychologów szkolnych,

pedagogów specjalnych,

nauczycieli przedmiotów ścisłych.

Problem pogłębiają: niskie płace, brak prestiżu zawodu i duża odpowiedzialność. Eksperci od lat apelują o systemową reformę wynagrodzeń i ścieżek awansu zawodowego, które mogłyby realnie zatrzymać kadry w oświacie.

Czy zmiany wystarczą, by zatrzymać nauczycieli w zawodzie?

Nowe przepisy są krokiem we właściwym kierunku, ale nie rozwiążą najważniejszego problemu – niskiego poziomu wynagrodzeń. W badaniu CBOS z marca 2025 r.:

aż 68% nauczycieli jako główny powód rozważania odejścia z zawodu wskazało niską płacę,

43% skarżyło się na brak stabilności zatrudnienia,

29% deklarowało wypalenie zawodowe jako czynnik decydujący.

Eksperci wskazują, że bez trwałej reformy finansowania edukacji, w tym zwiększenia subwencji oświatowej, zmiany punktowe – nawet pozytywne – nie wystarczą do zatrzymania nauczycieli w systemie.

