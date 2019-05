Z opublikowanego w sobotę przez madrycki dziennik “El Pais” sondażu firmy badawczej 40dB wynika, że Hiszpańską Socjalistyczną Partię Robotniczą (PSOE) popiera obecnie 28,9 proc. Hiszpanów. Drugie miejsce w badaniu zajęła centroprawicowa Partia Ludowa (PP), na którą chce oddać głos 18,9 proc. wyborców.

Kolejne miejsca w sondażu zajmują stosunkowo młode ugrupowania na hiszpańskiej scenie politycznej: liberalna partia Ciudadanos (Cs), lewicowy blok Unidas Podemos (UP) oraz prawicowy Vox. Według sondażu 40dB cieszą się one odpowiednio poparciem na poziomie 16,1 proc., 14,8 proc. oraz 8,4 proc.

Z badania wynika też, że szanse na wprowadzenie do PE swoich przedstawicieli mają dwa separatystyczne bloki wyborcze: Ahora Republicas oraz Junts per Catalunya. Popiera je odpowiednio 5,5 proc. i 2,5 proc. ankietowanych Hiszpanów.

W piątek rzeczniczka prasowa socjalistycznego rządu Isabel Celaa poinformowała, że drugi gabinet Pedro Sancheza będzie mniejszościowy i powstanie na początku lipca. PSOE chce budować go w oparciu o własnych polityków.

Socjaliści w wyborach parlamentarnych 28 kwietnia zdobyli w 350-osobowym Kongresie Deputowanych 123 miejsca. Sanchez chciałby, aby jego nowy gabinet poparł też blok UP, który zapewnił sobie 42 mandaty, ale nie zamierza zapraszać go do rządu.

W sobotę sondaż przedwyborczy opublikował też lizboński tygodnik “Expresso”. Z badania wynika, że również w Portugalii największym poparciem społeczeństwa cieszą się socjaliści (PS).

Formacja kierowana przez Antonia Costę, premiera mniejszościowego rządu, może obecnie liczyć na poparcie 36 proc. wyborców. Drugie miejsce w sondażu ICS/ISCTE zajmują socjaldemokraci (PSD) - 28 proc., a trzecie Blok Lewicy (BE) – 9 proc.

Ośmioprocentowym poparciem Portugalczyków cieszą się z kolei komuniści i Zieloni, startujący w ramach koalicji wyborczej CDU, a także chadecko-ludowy blok CDS-PP.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)