QubicGames ma umowę na wydanie 'Get Me Outta Here' na Nintendo Switch



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - QubicGames zawarł z firmą Rossman Bros Games LLC. istotną umowę wydawniczą, określającą szczegóły przystosowania i wydania gry "Get Me Outta Here" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. W zamian za udzielenie licencji do gry developer otrzyma od QubicGames wynagrodzenie w postaci procentu od przychodów ze sprzedaży gry.

"Get Me Outta Here" jest platformową grą typu "side-scroller" z arcade'owym trybem rozgrywki osadzonej w pixelartowej grafice w stylu retro. Premiera gry na platformie Nintendo Switch planowana jest w III kwartale 2019 roku, podano również.

QubicGames S.A. jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. i wyprodukowało już łącznie ponad 20 gier wideo. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

(ISBnews)