Orlen Eko poszukuje prezesa i członka zarządu



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Orlen Eko z grupy kapitałowej PKN Orlen ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i członka zarządu, podała spółka. Termin składania ofert upływa 27 maja br.

Wśród wymogów wobec kandydatów znalazły się m.in. wykształcenie wyższe, 5-letni okres zatrudnienia oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych.

"Od kandydata na stanowisko prezesa oczekujemy: umiejętności pracy zespołowej i zarządzania pracą dużych zespołów oraz efektywnej współpracy w grupach kapitałowych, umiejętności pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych, wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych. Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym kontakty biznesowe" - czytamy także w ogłoszeniu.

Orlen Eko to spółka z Grupy Orlen specjalizująca się w usługach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prewencji przeciwpożarowej, ochrony środowiska, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, czyszczenia instalacji przemysłowych oraz konserwacji sprzętu ratowniczego i gaśniczego. Spółka zlokalizowana jest w Płocku, posiada kilka zespołów regionalnych ulokowanych we wszystkich większych miastach na terenie kraju.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)