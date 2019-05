Carbon Studio rozpoczęło działalność wydawniczą



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Carbon Studio rozpoczęło działalność wydawniczą, podała spółka. Przyjęta strategia rozwoju zakłada pozyskanie pierwszych tytułów do portfolio wydawniczego do końca 2019 roku.

"Przez kilka lat pracy przy produkcji gier i aplikacji VR zdobyliśmy wystarczające doświadczenie, kompetencje i kontakty, aby móc zdywersyfikować naszą działalność. Jesteśmy gotowi, by samodzielnie wydawać gry innych deweloperów, co z pewnością przełoży się na zwiększenie efektywności marketingu naszej marki oraz widoczność na międzynarodowych wydarzeniach branżowych" - powiedział prezes Błażej Szaflik, cytowany w komunikacie.

Obecnie trwa pierwsza publiczna oferta akcji (IPO) spółki, w ramach której Carbon Studio chce zdobyć 2,7 mln zł na rozwój działalności. Carbon Studio chce zadebiutować na NewConnect na przełomie III i IV kw. 2019 roku.

W ramach rozpoczętej działalności wydawniczej spółka planuje do końca roku pozyskać do swojego portfolio przynajmniej jeden zewnętrzny tytuł. Jednocześnie będzie konsekwentnie produkować własne gry VR. W ramach trwającej pierwszej oferty publicznej studio chce pozyskać środki m.in. na produkcję nowej gry z gatunku VR Fantasy oraz działania marketingowe związane z jej promocją, wskazano również.

"Nowy tytuł zostanie oparty na znanej marce. Premierę gry planujemy na przełomie roku 2020 i 2021. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona użytkowników, przeprowadzimy kampanię marketingową, aby jeszcze przed wprowadzeniem na rynek nowego projektu zbudować społeczność zainteresowaną tytułem" - wskazała członek zarządu Karolina Koszuta.

Z pozyskanych z emisji środków Carbon Studio planuje także produkcję dodatku (standalone) - rozszerzenia gry "The Wizards" oraz przeprowadzenie działań marketingowych związanych z promocją jej marki, podano także.

Środki pozyskane z IPO zostaną również przeznaczone na rozwój kompetencji zespołu produkcyjnego. Poprzez rozwój posiadanych narzędzi oraz zakup nowego oprogramowania spółka chce optymalizować czas realizacji produkcji nowych tytułów.

Spółka zwiększa swoją skuteczność w pozyskiwaniu nowych odbiorców poprzez umowy z międzynarodowymi kontrahentami. Ich zadaniem jest budowanie rozpoznawalności marki na takich rynkach jak np. Azja, co pomaga w dostosowaniu tytułów do wymagań tych odbiorców, wskazano.

"Bycie liderem na rynku XR łączy się z misją nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań. Jednym z działań wpisanych w realizację strategii jest pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz grantów w celu rozwijania innowacyjnych pomysłów, które następnie wdrażane są do naszych tytułów growych i projektów komercyjnych. Kluczowym elementem realizacji naszej strategii jest wprowadzanie do oferty kolejnych gier z zastosowaniem takich rozwiązań" - dodał Szaflik.

Oferującym akcje spółki w procesie IPO jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Harmonogram oferty przewiduje spotkania z inwestorami indywidualnymi, które zaplanowano na 17 maja. Zapisy na akcje w transzy małych inwestorów potrwają od 16 do 24 maja, zaś w Transzy Dużych Inwestorów w terminie 16-27 maja. Minimalna wartość zapisu w transzy dużych inwestorów to kwota powyżej 100 tys. zł. Przydział akcji planowany jest na 28 maja, podsumowano.

Carbon Studio działa na rynku od 2015 roku. Model biznesowy spółki zakłada tworzenie gier i aplikacji w dynamicznie rozwijającej się technologii VR. Najbardziej znanym tytułem spółki jest osadzona w świecie fantasy VR gra "The Wizards".

(ISBnews)