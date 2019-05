Wrocławska firma przedstawiła najtańszą ofertę. W przetargu wystartowały też Budimex SA (154,9 mln zł brutto), Strabag Sp. z o.o. (164,6 mln zł brutto) oraz Konsorcjum Trakcja PRKII S.A., AB Kauno Tiltai i Projekt Plus Sp. z o.o. (169,1 mln zł brutto). "Oferta firmy Max Bögl Polska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jedynym przyjętym kryterium oceny ofert była cena" - powiedział Piotr Rudzki z PPL.

Wykonawca, po podpisaniu umowy z PPL, będzie mógł rozpocząć prace budowlane w połowie czerwca br. Jego zadaniem będzie m.in. przedłużenie pasa startowego o 500 m, do 2,5 km. Wydłużenie drogi startowej jest niezbędne, by w Radomiu mogły lądować samoloty typu, np. Boeing 737 czy Airbus A320. Termin zakończenia prac przewidywano na połowę sierpnia 2020 r.

Zgodnie z zapowiedziami zarządzającego radomskim lotniskiem PPL, port lotniczy w Radomiu zbudowany zostanie prawie od podstaw.

Obecnie trwają prace rozbiórkowe starego budynku terminala, ich zakończenie zaplanowane jest na początek czerwca br., w jego miejsce powstanie nowy, spełniający wymogi pasażerów lotów czarterowych. W terminalu ma powstać 30 stanowisk check-in, dziewięć - kontroli bezpieczeństwa, po osiem - kontroli dokumentów przy wylotach i przylotach, 10 bramek wylotowych, a także trzy karuzele odbioru bagażu.

Ze wstępnych szacunków wynika, iż w pierwszej fazie inwestycja PPL na radomskim lotnisku pochłonie ok. 425 mln zł, a docelowo nawet 1 mld zł.

Lotnisko w Radomiu rozpoczęło działalność w maju 2014 r. To jedyny port lotniczy użytku publicznego w Polsce, który powstał bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 90 mln zł.

We wrześniu 2015 r. uruchomiono pierwsze regularne połączenia lotnicze; łotewskie linie Air Baltic przez kilka miesięcy oferowały loty z Radomia do Rygi. Latem 2016 r. linie lotnicze SprintAir uruchomiły połączenia z Radomia do Berlina, Pragi, Wrocławia, Lwowa i Gdańska. Od listopada 2017 r. z Radomia nie odbywały się żadne regularne loty rejsowe. Port lotniczy bezskutecznie szukał przewoźników i inwestora, który wyłożyłby pieniądze na niezbędne inwestycje infrastrukturalne - m.in. na wydłużenie pasa startowego i rozbudowę płyty postojowej. PPL kupiło radomskie lotnisko po tym, jak w połowie września ub.r. radomski sąd ogłosił upadłość spółki Port Lotniczy Radom.

Lotnisko ma być gotowe pod koniec 2020 roku; w pierwszej fazie ma obsługiwać rocznie 3 mln pasażerów. Od lata 2021 r. połączenia czarterowe z lotniska w Radomiu ma oferować biuro podróży Itaka, z którym PPL podpisały w tej sprawie list intencyjny.

