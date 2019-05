Zortrax: Sicnova dystrybutorem w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Łacińskiej



Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Sicnova podpisała umowę z firmą Zortrax na wyłączną dystrybucję jej produktów w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Łacińskiej, podały spółki we wspólnym komunikacie. To ważny krok wspierający jeden z kluczowych dla Zortrax kierunków eksportowych, podkreślono.

"W ofercie hiszpańskiej firmy znajdą się działające w technologii LPD drukarki M300 Plus i M200 Plus oraz Inventure, działająca w technologii LPD Plus. Ponadto do dystrybucji trafią drukarka żywicowa Inkspire oraz pełna gama włókien, żywic, części i akcesoriów. Sicnova przyjmuje już też zamówienia na najnowszą drukarkę Zortrax - M300 Dual z podwójną ekstruzją, która trafi do klientów w najbliższych tygodniach" - czytamy w komunikacie.

Sicnova skupia się na umocnieniu swoich kanałów sprzedaży i zwiększeniu obecności firmy Zortrax na rynkach hiszpańskim, portugalskim i latynoamerykańskim, wskazano również.

"Zortrax jest jednym z głównych producentów rozwiązań do druku 3D na świecie i cieszy się uznaniem profesjonalistów. Ich produkty znane są z niezawodności i łatwej obsługi. Dlatego dodanie Zortrax do oferty wpisuje się w naszą politykę oferowania klientom wyłącznie najlepszych marek, zapewniając im najlepsze rozwiązania w zależności od indywidualnych potrzeb" - powiedziała Zortrax Product Manager w Sicnova Alicia López, cytowana w materiale.

Zespół techniczny i handlowy Sicnova to eksperci w produkcji addytywnej z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Firma ma duży know-how w obszarze druku 3D, podano.

"Cieszymy się, że podjęliśmy współpracę z firmą Sicnova, z pewnością pomoże nam to zwiększyć sprzedaż na rynkach, które są dla nas bardzo atrakcyjne biznesowo. Ostatni rok był dla nas rokiem innowacji - wprowadziliśmy nowe urządzenia, m.in. pierwszą drukarkę żywicową, Zortrax Inkspire i innowacyjne urządzenie do wygładzania wydruków oparami, Apoller. Wszystkie produkty zostały bardzo dobrze przyjęte zarówno przez klientów, jak i zebrały pozytywne opinie w mediach. Teraz, dzięki współpracy z Sicnova, możemy być pewni, że zyskają nową grupę zadowolonych użytkowników" - podsumował prezes Zortrax Rafał Tomasiak.

Grupa Sicnova jest jedną z wiodących firm zajmującą się technologią 3D w Europie i krajach hiszpańskojęzycznych. Sicnova posiada ponad 12-letnie doświadczenie w obszarze produkcji przyrostowej, a portfolio firmy obejmuje wiodące marki z obszarów druku 3D i skanowania 3D, takie jak Ultimaker, HP 3D Printing, Markforged and Shining3D.

Zortrax jest wiodącym graczem na rynku globalnej sprzedaży drukarek 3D. Produkty spółki dostępne są w ponad 80 krajach całego świata. Są to m.in. drukarki 3D Zortrax M200 i 3D Zortrax M300, a także oprogramowanie oraz materiały do druku. W globalnym rankingu organizowanym przez platformę 3D Hubs - kategoria najpopularniejsze drukarki 3D w II kw. 2017 roku, drukarka 3D Zortrax M200 awansowała na 3. miejsce na świecie, a także w rejonie Azji i Pacyfiku.

(ISBnews)