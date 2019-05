QubicGames ustalił premierę gry 'Geki Yaba Runner AE' na Nintendo Switch na 31 V



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - QubicGames ustalił datę wprowadzenia do sprzedaży gry "Geki Yaba Runner Anniversary Edition" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 31 maja 2019 roku, podała spółka.

Regularna cena gry na platformie Nintendo Switch została ustalona na poziomie 2.99 USD / 2.99 euro, podano.

"Gra jest jednym z pięciu kluczowych projektów wydawanych w ramach 15-lecia QubicGames. W ramach promocji na 15- lecie oraz z okazji sprzedaży 1 000 000 gier na konsoli Nintendo Switch gra będzie dostępna dla posiadaczy innych płatnych tytułów z portfolio QubicGames do pobrania za darmo do dnia 30 czerwca 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

W dniu wydania gra będzie zawierać ponad 80 poziomów, a kolejne będą dodawane do gry w ramach kilku update'ów zaplanowanych w roku 2019, zapowiedziano także.

"Jednocześnie emitent informuje, że zrezygnował z planu wydania gry jednocześnie na rynku japońskim, co jest związane z negocjacjami w sprawie wydania gry przez Fly High Works z siedzibą w Japonii - wydawcą gry 'Geki Yaba Runner' na platformę Nintendo 3DS" - napisano także.

QubicGames S.A. jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. i wyprodukowało już łącznie ponad 20 gier wideo. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

(ISBnews)