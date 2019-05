Arts Alliance ma list intencyjny ws. inwestycji w studio Crunching Koalas



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Arts Alliance przymierza się do inwestycji w Crunching Koalas, zajmującej się portowaniem, produkcją oraz promocją gier. Spółki podpisały list intencyjny, którego celem jest zawarcie umowy inwestycyjnej. Potencjalna inwestycja ma być uzupełnieniem portfolio, podało Arts Alliance.

"Podpisaliśmy list intencyjny mający prowadzić do inwestycji w Crunching Koalas. W ciągu najbliższych 12 tygodni przeprowadzimy due diligence oraz dopracujemy założenia biznesowe, określając zarazem dalszy harmonogram działań. Docelowo chcielibyśmy wprowadzić spółkę na rynek NewConnect" - powiedział prezes Andrzej Zając, cytowany w komunikacie.

Crunching Koalas to niezależne studio z Warszawy tworzące gry indie mające na swoim koncie trzy projekty:

- "Butcher" - osadzona w realiach science fiction strzelanka 2D. Dostępna na PS4, Xbox One, Nintendo Switch;

- "MouseCraft" - zabawna gra logiczno-zręcznościowa, łącząca w sobie elementy dwóch legendarnych tytułów: "Tetrisa" oraz "Lemmingów". Dostępna na PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One oraz Nintendo Wii U;

- "WordTrap Dungeon" - połączenie RPG-owej rozrywki ze słownymi grami logiczny pokroju Scrabble. Dostępna na PC, wymieniono w materiale.

Spółka pracuje nad kolejnymi własnymi produkcjami, jak również zajmuje się portowaniem gier na platformę Nintendo Switch, Microsoft Xbox czy też Sony PlayStation. Klientami firmy są choćby tak uznane spółki jak 11bit studios. Na koniec 2018 r. Crunching Koalas wypracowało 2,65 mln zł przychodów oraz zysk operacyjny na poziomie 401,5 tys. zł, zaś zysk netto osiągnął wartość 383,0 tys. zł, podano także.

"Niezależnie od potencjału inwestycji w Crunching Koalas, Arts Alliance pracuje nad produkcjami gier w ramach ich współfinansowania oraz wydania na poszczególne platformy. Aktualnie prowadzone są prace w zakresie realizacji 2-ch gier w formule thrillera psychologicznego z założeniem wykorzystania synergii spółek portfelowych. Dotychczas Arts Alliance wydał 3 gry na konsolę Nintendo Switch - 'Hyperide VR', 'estiman' oraz 'Dungeon & Aliens'" - czytamy dalej.

Arts Alliance (dawniej Midven) to notowana na NewConnect grupa kapitałowa składająca się ze spółek gamingowych. W jej skład wchodzą: Kool2Play S.A., Kool Things oraz Prime Bit Games S.A. (ostatnia notowana na rynku NewConnect). Strategią działania firmy jest współfinansowanie produkcji gier w ramach synergii w obszarze spółek portfelowych czy też angażowanie się w ciekawe projekty z segmentu gier o możliwym wysokim potencjale sprzedaży.

(ISBnews)