Grupa Azoty: Sprzedaż Compo Expert w Polsce może wzrosnąć nawet pięciokrotnie



Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty dostrzega potencjał na kilkakrotny wzrost sprzedaży Compo Expert na rynku polskim, poinformował ISBnews wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński.

W I kwartale 2019 roku - pierwszym, w którym zakupiona przez Grupę Azoty w 2018 roku niemiecka spółka Compo Expert była w pełni konsolidowana w wynikach - udział Polski w sprzedaży tej firmy wyniósł zaledwie 1%.

"Oceniamy, że sprzedaż Compo Expert w Polsce może być nawet pięć razy większa. Mamy sieć sprzedaży, którą częściowo możemy wykorzystać wspólnie. Nie wszyscy nasi dystrybutorzy sprzedają nawozy specjalistyczne, ale część posiada je w ofercie" - powiedział Łapiński ISBnews w kuluarach konferencji prasowej.

W całym 2018 roku sprzedaż Compo Expert w Polsce wyniosła ok. 12 mln euro, a w samym I kwartale 2019 r. już ok. 8 mln euro.

Łapiński zaznaczył, że w I kwartale wyniki Compo Expert były nieco poniżej oczekiwań Azotów, ale w II kwartale powinno się to zmienić.

"Zadziałaliśmy w pierwszych miesiącach roku, a dodatkowo rynek się poprawił i pierwsze dwa miesiące II kwartału wyglądają bardzo dobrze. Spodziewamy się, że EBITDA Compo Expert będzie znacznie lepsza niż w analogicznym kwartale 2018 roku" - powiedział.

W I kwartale 2019 r. Compo Expert miało 45 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 499 mln zł (w obu przypadkach wzrost o 7% r/r).

Grupa Compo Expert jest globalnym producentem nawozów specjalistycznych o wysokiej wartości dodanej, który sprzedaje swoje produkty do blisko 100 krajów. Spółka od wielu lat posiada bardzo mocną i ugruntowaną pozycję w Europie. Ma również silną obecność na rynkach Ameryki Południowej i Północnej oraz w Azji, gdzie dodatkowo realizuje strategiczne partnerstwo na najbardziej dynamicznych światowych rynkach Chin i Indii.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 998,97 mln zł w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)