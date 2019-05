Arts Alliance przymierza się do inwestycji z QED Software



Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Arts Alliance planuje wspólną produkcję gry z QED Software. Spółki podpisały list intencyjny, który ostatecznie ma prowadzić do zawarcia umowy inwestycyjnej, podano w komunikacie.

"Potencjalna inwestycja z QED Software będzie dla nas stanowiła cenne uzupełnienie naszego portfolio spółek gamingowych. Dzięki temu otworzymy się na dynamicznie rozwijające się kierunki artificial intelligence (AI), czy machine learning. Dostrzegamy niesamowity potencjał wykorzystania tych obszarów nauki w produkcji gier. Jesteśmy przekonani, iż w ciągu najbliższych kilku lat te obszary będą decydowały o przewadze konkurencyjnej projektów i budowaniu wartości spółki" - powiedział prezes Arts Alliance Andrzej Zając, cytowany w komunikacie.

QED Software to spółka działająca w obszarach big data, AI oraz machine learning. Opracowuje platformę Grail - oprogramowanie wykorzystujące AI dla twórców gier, mające na celu m.in. nadanie komputerowi zachowania człowieka oraz automatyzację testowania gier.

QED Software tworzy również system SENSEI, który wykorzystując AI wspiera rozwój umiejętności graczy komputerowych, poprzez przetwarzanie, analizę i wizualizację danych. Spółka tworzy grę w oparciu o AI.

"Rozważamy różne ścieżki współpracy z QED Software. Jedną z nich jest stworzenie wspólnej spółki, dokapitalizowanie jej na poczet dokończenia gry i wprowadzenie na NewConnect do 2022 r." – dodał Zając.

Arts Alliance pracuje nad produkcjami w ramach ich współfinansowania i wydania na poszczególne platformy a także inwestuje w projekty technologiczne oraz spółki działające w branży gier, stawiając na kooperację i budowę synergii pomiędzy nimi.

Aktualnie spółka prowadzi prace w zakresie realizacji dwóch gier w gatunku thrillera psychologicznego. Do tej pory spółka wydała trzy gry na konsolę Nintendo Switch - "Hyperide VR", "Estiman" oraz "Dungeon & Aliens".

Arts Alliance (dawniej Midven) to notowana na NewConnect grupa kapitałowa składająca się ze spółek gamingowych. W jej skład wchodzą: Kool2Play S.A., Kool Things oraz Prime Bit Games S.A. (ostatnia notowana na rynku NewConnect). Strategią działania firmy jest współfinansowanie produkcji gier w ramach synergii w obszarze spółek portfelowych czy też angażowanie się w ciekawe projekty z segmentu gier.

