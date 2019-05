Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) otrzymała koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Bzie Dębina 1-Zachód", podała spółka. Koncesja została udzielona na okres do 31 grudnia 2051 r.



"Łączna wielkość zasobów operatywnych w złożach objętych ww.koncesją oraz uzyskaną w 2008 r. koncesją dotyczącą złoża 'Bzie Dębina 2-Zachód', szacowana jest na ponad 180 mln ton węgla koksowego, co pozwoli na ich eksploatację przez nowo budowaną kopalnię węgla kamiennego 'Bzie-Dębina' przez okres co najmniej 30 lat" - czytamy w komunikacie.



Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.



