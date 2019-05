BAH: Wypożyczalnia samochodów przy lotnisku w Pradze ruszy przed wakacjami



Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - BA Car Rental - spółka zależna British Automotive Holding (BAH) - prowadząca wypożyczalnie samochodów, planuje otwarcie oddziału przy lotnisku w Pradze jeszcze przed tegorocznymi wakacjami, podała spółka.

Wcześniej BA Car Rental poinformowała, że podpisała z firmą Surprice Rentals umowę franczyzową, obejmującą rynek czeski. To kolejny po Polsce kraj, gdzie grupa będzie miała wyłączność na prowadzenie działalności wypożyczalni aut pod marką SurPrice.

"Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju sieci wypożyczalni koncentrujemy się na rynku lotniskowym. To segment, który rozwija się bardzo dynamicznie, w ślad za szybko rosnącym ruchem pasażerskim w portach lotniczych w całej Europie. Czechy, a w szczególności ich stolica, to popularna destynacja zarówno turystyczna, jak i bizensowa. W zeszłym roku praskie lotnisko obsłużyło niemal 17 mln pasażerów. To naturalnie generuje duży popyt na usługi wynajmu aut" - powiedział dyrektor zarządzający BA Car Rental Grzegorz Czarnecki, cytowany w komunikacie.

Umowa franczyzowa na rynek czeski została podpisana na 5 lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne pięcioletnie okresy. SurPrice Rent A Car, podobnie jak w przypadku franczyzy na Polskę, oprócz marki, użyczy know-how w zakresie prowadzenia i rozwoju sieci. Franczyzodawca zapewni dostęp do kilkunastu międzynarodowych brokerów oraz udostępni systemy IT i obsługi klienta, podano także.

Najpóźniej do początku kolejnego sezonu mają zostać uruchomione kolejne placówki przy lotniskach w Ostrawie i Brnie, dodano.

Jak podkreśla Czarnecki, spółka intensywnie pracuje nad rozbudową floty oraz kolejnymi otwarciami. W Polsce do pięciu oddziałów przejętych w marcu br. dołączył już oddział we Wrocławiu; niewykluczone również, że wkrótce nastąpią otwarcia placówek w innych lokalizacjach.

"Chcemy dynamicznie zwiększać skalę prowadzonej działalności w obszarze wynajmu, wykorzystując nasze doświadczenie na rynku motoryzacyjnym oraz know-how i markę SurPrice. Rynek czeski, z racji geograficznej bliskości i potencjału, jest dla nas wyjątkowo atrakcyjny. Jednocześnie jednak analizujemy możliwości dalszej ekspansji na innych rynkach zagranicznych" - podsumował prezes BAH Mariusz Książek.

Obecnie pod marką SurPrice działają wypożyczalnie w niemal 30 krajach w Europie i Ameryce Północnej.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)