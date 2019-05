„Cechą szczególną tej +superbroni+ może być komputerowe sterowanie. Specjaliści od innowacji prawdopodobnie pracują zatem nad systemem sterowania sprzężonym z komputerem balistycznym, a karabin zgodnie z wymogami czasów może dysponować noktowizorem oraz celownikiem na podczerwień” – pisze dziennik, dodając, że przypuszczalnie będzie to karabin naramienny.

Gazeta dodaje, że na temat nowej broni, jak również innych nowych projektów w sferze uzbrojenia niewiele wiadomo, gdyż informacje o nich są objęte tajemnicą. „Ministerstwo obrony nie odpowiedziało na razie na nasze pytania dotyczące tej sprawy, ale nie zaprzeczyło, że w Instytucie Modernizacji Armii Węgierskiej (MH MI) trwają prace nad zaprojektowaniem nowego karabinu snajperskiego” – czytamy.

„Według naszych informacji węgierska +superbroń+ będzie jednym z wielkich hitów MH MI, jeśli powstanie pierwszy prototyp” – informuje „Magyar Nemzet”, podkreślając, że MH MI powstał w celu rozwijania potencjału innowacyjnego armii węgierskiej.

Dziennik zwraca uwagę, że powstanie superkarabinu może mieć też znaczenie handlowe, gdyż z jednej strony przyczyni się do rozwoju węgierskiego przemysłu zbrojeniowego, a z drugiej może być nań duże zapotrzebowanie na rynku.

„Jeśli nowy karabin będzie podobny do najnowocześniejszych wersji, będzie go można sprzedawać za co najmniej 10 tys. dolarów” – czytamy.

