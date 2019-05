Akcjonariusze Kruka zdecydują 25 VI o 5 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Kruka zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 czerwca br. o przeznaczeniu 94,65 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę w wysokości 5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

"Walne zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy spółki w wysokości 5,00 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy w wysokości 94 653 275,00 zł nastąpi w całości z kapitału zapasowego spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Dniem dywidendy ma być 2 lipca 2019 r., a terminem wypłaty dywidendy 10 lipca 2019 roku.

"Zarząd spółki zawnioskował, zaś rada nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek o pokrycie straty spółki Kruk za 2018 r. w całości z kapitału zapasowego oraz o wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na akcję. Wypłata nastąpi w całości z kapitału zapasowego spółki. Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju spółki i grupy kapitałowej Kruk. Jednocześnie zarząd zastrzega, iż priorytetem w strategii pozostaje niezmiennie dalszy rozwój Grupy Kruk" - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

W ubiegłym roku akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 5 zł na akcję za 2017 r.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)