Amica podtrzymuje capex na poziomie ok. 70 mln zł w 2019 r.



Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Amica podtrzymuje plan nakładów inwestycyjnych na poziomie ok. 70 mln zł w 2019 r., poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Michał Rakowski.

"Poziom capeksu, który przyjęliśmy na 2019 r. to było ok. 70 mln zł. Pewnie zbliżymy się do tego poziomu. Główne inwestycje, które będą realizowane w ramach tego budżetu to inwestycje modernizacyjne i inwestycje w rozwój - blisko 23 mln zł. Są to wszystkie inicjatywy związane z rozwojem produktów, rozwojem parku maszynowego. Druga część inwestycji to kwota ok. 17 mln zł, to jest kwota, która jest ważna, dotyczy automatyzacji. Zamierzamy wprowadzać projekt Amica 4.0. Nie chodzi w nim tylko o automatyzację produkcji, patrzymy szerzej - należy automatyzować wszystkie procesy - marketing, sprzedaż, finanse" - powiedział Rakowski podczas konferencji prasowej.

"Pozostałe 30 mln zł to 15 mln zł na IT i mniejsze projekty" - dodał.

Przypomniał, że strategia zakłada do 2023 r. wzrost mocy produkcyjnych do ok. 2 mln szt. piekarników i kuchni.

"Dziś mamy trochę powyżej 1,5 mln. Liczymy, że w 2019 r. będzie ok. 1,47 mln szt. w ramach produkcji, widać, że ta efektywność jest wysoka. Natomiast przez kolejne 4 lata te moce będziemy zwiększać" - powiedział także.

W I kw. br. zarząd grupy rozpoczął prace nad projektem Amica 4.0. Jest to największe w historii firmy zadanie, dotyczące informatyzacji i digitalizacji procesów związanych zarówno z zarządzaniem zakupami i marketingiem, jak również planowaniem, projektowaniem i procesami produkcyjno-logistycznymi.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 2,93 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)